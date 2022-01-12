بنك ناصر الاجتماعي يقدم درع تكريم للبابا تواضروس

استقبل نيافة الأنبا يوليوس، الأسقف العام لكنائس مصر القديمة وفم الخليج وأسقف الخدمات العامة والاجتماعية؛ محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، والذي هنأ نيافة الأنبا بعيد الميلاد المجيد، وذلك بمقر أسقف الخدمات العامة والاجتماعية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وأفاد عشماوي أنه تم مناقشة كيفية تعزيز أطر التعاون الاجتماعي المثمر بين الطرفين مستقبلا، مؤكدا على حرص البنك برئاسة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي على تعميق الشراكة مع الكنيسة كمؤسسة اجتماعية واقتصادية شاملة، لافتا أن البنك والكنيسة كلاهما يعملون من أجل خدمة المجتمع كنسيج متكامل، هذا بالإضافة إلى المشاركة في الجهود التي تبذلها الدولة في تحسين جودة حياة المواطنين بهدف توفير الرعاية والدعم للفئات الأولى بالرعاية.

البنك يوفر خدمات الشمول المالي والتمكين الاقتصادي

وأشار عشماوي إلى أن البنك يوفر خدمات الشمول المالي والتمكين الاقتصادي من خلال الخدمات المصرفية والاجتماعية لتوفير حياة كريمة للمواطنين، وخاصة الفئات المستهدفة من خلال توظيف رأس المال ليكون في خدمة كل المواطنين لتحقيق التنمية الشاملة وامتداد لإستراتيجية الدولة وإيجاد حلول لسلاسل القيمة المضافة ورفع المستوى التكنولوجي للمنتجات؛ واستحداث العديد من البرامج الاتمانية التي تركز على التمكين الاقتصادي هذا بجانب تقديم التمويلات للعملاء بعائد مميز وتشجيع الإدخار وقبول الودائع الاستثمارية، موضحا أن هدف البنك الأساسي هو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية واستخدام الأرباح المحققة في الجانب المجتمعي.

مناقشة آخر المستجدات في حساب «بنت الملك»

كما تم خلال اللقاء مناقشة آخر المستجدات في حساب «بنت الملك»، والتي فتحته الكنيسة ببنك ناصر الاجتماعي بهدف المساعدة في تكاليف الزواج للفتيات الأولى بالرعاية فهو «هبة مشروطة» بزواج الفتاة على أن يكون من له حق الإيداع أو السحب هو الراهب في الكنيسة التابع لها الفتاة، وتحصل الفتاة على قيمة الحساب عندما تتزوج من خلال تقديم وثيقة الزواج.

وفي نهاية الزيارة تسلم الأنبا يوليوس درع البنك نيابة عن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية تقديرًا لدوره الفعال في دعم الأعمال الخيرية ورعايتة للأعمال المجتمعية والإنسانية وتوجيه تحية لكل العاملين بالبنك، كذلك تم تقديم درع إلى الحبر الجليل الأنبا يوليوس والأب الورع روفائيل ثروت باعتبارهم شركاء العمل الاجتماعي.