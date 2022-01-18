وفاة طالبة بعد تناولها «حبة الغلة السامة» بالخطأ في طنطا

شهدت قرية منية البندرة التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية، اليوم، واقعة وفاة طالبة في الصف الثاني الإعدادي عقب تناولها حبة حفظ الغلال «حبة الغلة السامة»، وجرى نقلها بسيارة إسعاف للمستشفى وبعد ذلك جرى نقل جثتها إلى مشرحة مستشفى المنشاوي العام بطنطا، وتحرر محضر بالواقعة ووضع جثمان الطفلة تحت تصرف النيابة العامة.

وفاة طالبة بعد تناولها حبة الغلال السامة بالخطأ

وأفادت مصادر مقربة من الأسرة، أن الطفلة ابنتهم تناولت حبة الغلال السامة عن طريق الخطأ، وتبين من تقرير مفتش الصحة أن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية نتيجة تناولها مادة سامة، ولا توجد شبهة جنائية.

وكان اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة السنطة، يفيد بإشارة من مستشفى المنشاوي العام بوصول «هند أ» 14 سنة، طالبة في الصف الثاني الإعدادي، ومقيمة بقرية منية البندرة بدائرة المركز، جثة هامدة.

التحريات الأمنية تكشف عدم وجود شبهة جنائية في وفاة الطفلة

وكشفت التحريات الأمنية الأولية التي باشرها المقدم محمد الدهراوي، مفتش مباحث مركزي السنطة وزفتي، وبسؤال أهلية الطالبة، تناولها حبة حفظ الغلال السامة بطريق الخطأ، ما تسبب في إنهاء حياتها وعدم وجود شبهة جنائية حول الوفاة.

الصحة: هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية نتيجة مادة سامة

كما أوضح تقرير مفتش الصحة، أن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية نتيجة تناولها مادة سامة، ولا توجد شبهة جنائية، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها بتسليمها إلى ذويها لدفنها بمقابر أسرتها بوسط القرية المشار إليها.