محافظ شمال سيناء: ندرس إنشاء محطة تحلية بقرية الظهير جنوب الشيخ زويد

أكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، في تصريح صحفي، على أنه تتم دراسة حاليا لعمل محطة تحلية بقرية الظهير، جنوب الشيخ زويد، على غرار المحطات الموجودة في منطقة العكور وأبو طويلة، بقوة 500 متر يوما ، تغطي احتياجات القرى والمناطق المجاورة.

تقوية خطوط الكهرباء بالقرى جنوب وغرب المدينة

وأضاف المحافظ، أنه أصدر تعليمات، لتقوية خطوط الكهرباء بالقرى لإمكانية عمل محطات تحلية لبعض المناطق، والعمل على إصلاح خطوط المياه القديمة، وعملية الضخ على المناطق الأخرى من محطة تحلية السكادرة، المؤدية إلى مرفق حي الكوثر بمدينة الشيخ زويد.

أنشاء طرق دولية جديدة جنوب الشيخ زويد حتى العريش

وأوضح المحافظ، أن الفترة القادمة سوف تشهد عمرانا وبناء غير مسبوق، وخطوط طرق جديدة بمساحات دولية، وتوسعة الطرق الحالية، ووضع طرق بديلة للطريق الدولي الساحلي المؤدي إلى معبر رفح، ومدينة رفح الجديدة، حتى بوابة الشيخ زويد، ومنها إلى طريق العريش الدولي.

ومن جهة أخرى، أعلن مجلس مدينة الشيخ زويد في بيان له، عن تقديمه كافة الخدمات من كهرباء ومياه وفتح طرق وإزالة السواتر الترابية، بجميع المناطق العائدة، سواء في الجورة والظهير وأبو العراج، وأبو رفاعي وأبو هولي والوحشي، وأبوعيطة، جنوب المدينة، وأيضا مناطق أبو فرج وأبو خويطر والقرعان وأبوعبدون غرب المدينة.

وكان مجلس مدينة الشيخ زويد، قد أعلن في وقت سابق، عن عودة 4 تجمعات أخرى غرب المدينة، وهى الشلاق وقبر عمير، والغراء والنخلات، مطالبا الأهالي بالتجمع صباح غد الجمعة، بحسب تعليمات الجهات المختصة، وذلك لإدخال كافة الخدمات لتلك المناطق، أسوة بمناطق جنوب الشيخ زويد.