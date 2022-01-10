محافظة شمال سيناء: خطة سنوية لإجراء تحليل المخدرات للعاملين بالحكومة

أعلن العميد أسامة الغندور، سكرتير عام محافظة شمال سيناء، عن وضع خطة سنوية لإجراء تحليل المخدرات للعاملين في المصالح الحكومية بالمحافظة، طبقا للقانون رقم 73 لسنة 2021، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1 لسنة.

وأكد الغندور، خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقد برئاسته، وبحضور الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، وأشرف عبد الفتاح، أمين عام جامعة العريش، وعبير علي، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، وعدد من مديري الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة، على أن إجراء التحاليل الخاصة بالمخدرات للعاملين بالمصالح الحكومية، للقضاء على ظاهرة تعاطي المواد المخدرة، وتقديم الخدمات المتنوعة للمواطنين.

تحليل مفاجئ للعاملين وفق جداول زمنية

أشار «الغندور»، إلى أنه سيتم إجراء تحليل مفاجئ، من خلال خطط وجداول زمنية، لتشمل جميع العاملين بالمصالح الحكومية، بجانب إجراء تحاليل لشاغلي مختلف الوظائف، سواء بالتعيين أو النقل أو الندب أو الإعارة أو الترقيه أو الاستعانة.

واستعرض «الغندور» مواد القانون رقم 73 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022، ولفت إلى إيقاف العامل الذي تثبت إيجابية العينة الاستدلالية عن العمل لمدة ٣ أشهر، مع منحه نصف الراتب، لحين وصول نتيجة التحليل التوكيدي، وفي حالة ثبوت إيجابية التحليل، يتم إنهاء خدمته.

ووجه «الغندور» بإنشاء قاعدة بيانات في إدارات الموارد البشرية بالمصالح الحكومية، للحالات التي تم إجراء التحليل لها، وذلك بناء على توجيهات الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.