نيللي كريم: اتجوزت من ورا أهلي.. وأمي خبت عليا وفاة والدي

ردت الفنانة نيللي كريم، على سؤال الفنانة مايا دياب، والذي قالت فيه: «ماذا لو رفض أولادك الزواج مرة أخرى؟»، بأنها لا تأخذ رأي أحد في مسألة الزواج منذ صغرها، لافتة إلى أنه في زيجتها الأولى تزوجت «من ورا أهلها، ومخدتش رأي حد».

ولادي بيحترموا قراراتي

وأضافت «كريم»، في لقاء مع برنامج «بصراحة مع»، مع الفنانة مايا دياب، المذاع على فضائية MBC1، مساء الاثنين: «طالما أنا قررت يبقى أنا هعمل اللي أنا عايزاه، وودلاي بيحترموا قراراتي، وحتى لو فيه نقاشات، بيكونوا عارفين إن محدش هيأثر عليا».

وتابعت أنها لا تجبر أولادها أيضًا على رأي معين، وكل شخص يأخذ قراره بنفسه، وإذا كان القرار خطأ فعليه أن يتحمل مسؤوليته، معقبة: «ممكن أقول رأيي لكن مش بكون مصرة على إن رأيي هو الصح».

أصعب تجربة عاشتها نيللي كريم

وكشفت نيللي كريم أن أصعب التجارب التي مرت بها في حياتها كانت وفاة والدها، موضحة: «ساعتها مكنتش فاهمة مدى المصيبة والحدث، وكنت صغيرة عندي 16 سنة، وماما وأخويا الكبير كانوا مخبيين عليا وقالولي عيان شوية، وبعد شوية هيبقى كويس، وماما خبت عليا وعملت كل حاجة ممكنة عشان متأثرش، ومشوفتهاش بتعيط إلا مرة واحدة، وطول الوقت ماسكة نفسها».

نيللي كريم: والدتي روحانية جدا

وأشارت إلى أنها شعرت بغياب الأب عندما بدأت تكبر، مؤكدة: «كل ما أكبر كنت بحس بفقدانه وغيابه أكتر، وكنت بقول لو بابا كان عايش مكانش ده حصلي، وفيه حاجات كده بتبقى عايشة معاكي.. وأنا بحس بروح بابا في ساعات كتير أوي، وبحس إنه موجود، ويمكن أكتر حد بيحس بيه مامتي، هي بتحس بيه إنه موجود عشان روحانية أوي».

وتابعت أن والدتها تعرضت للإصابة بجلطة في المخ، «وممكن تقول حاجة، ونلاقيها بعد أسبوع حصلت، وأنا مؤمنة بإن فيه ناس عندها روحانيات عالية، وممكن يحصل معاهم كده».