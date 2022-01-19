باقي 24 ساعة.. «التضامن» تغلق باب التقدم لمسابقة الأم المثالية غدا

تغلق مديريات التضامن الاجتماعي بمختلف المحافظات، غدا الخميس الموافق 20 يناير 2022، باب التقدم لمسابقة الأم المثالية وذلك لعام 2022، وفق ما أكدته وزارة التضامن الاجتماعي، حيث تم فتح باب التقديم 20 ديسمبر الماضي ولمدة شهر كامل، مشيرة إلى أن الفئات المكرمة بمسابقة الأم المثالية للعام الحالي ستكون لأم متطوعة في مبادرة «حياة كريمة» وتعد لأول مرة يتم إضافة تلك الفئة، بالإضافة إلى فئة الأم البديلة، وأم لذوي الهمم، وأم الشهيد سواء من القوات المسلحة أو من الشرطة، وكذلك الأم الحاصلة على مشروع للتمكين الاقتصادي.

شروط اختيار الأم المثالية

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي شروط المسابقة كالتالي:

- ألا يزيد عدد الأبناء على 3 ما عدا محافظات الحدود التي تم استثناؤها من هذا الشرط بحد أقصى 5 أبناء «شمال سيناء، جنوب سيناء، الوادى الجديد، البحر الأحمر، مرسى مطروح، أسوان».

- اشترطت وزارة التضامن للتقدم للمسابقة، أن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالٍ وفي الفرق النهائية بالكليات.

- أن يكون الابن المكفول في الأسرة الكافلة قد حصل على مؤهل جامعي، ويشترط أن يكون قد أخذه الاهتمام اللازم الذي أتاح له حياة نفسية واجتماعية منضبطة، وإعلاء قيمة الأسرة لديه وحمايته من المشكلات.

- يلزم لتقدم الأم البديلة بدور الرعاية بمسابقة الأم المثالية، أن يكون الابن حصل على مؤهل علمي مناسب، وألا يقل عمرها عن 45 عاما، كما يشترط ألا تقل فترة عملها بالدار عن 15 سنة، ويشترط حصولها أيضا على مؤهل علمي مناسب.

وأوضحت وزارة التضامن أن الشروط جميعها جاءت وفق معايير اشتركت بها عدة وزارات مثل التعليم والمجلس القومي للطفولة والأمومة والجمعيات الأهلية التي تعمل في مجال الأسرة ورعايتها، ومديريات التضامن الاجتماعى بمختلف المحافظات.