موعد إلغاء المواقف أعلى الطريق الدائري.. الميكروباص لن يسير عليه أبدا

قال اللواء حسام الدين مصطفى رئيس هيئة الطرق والكباري، إن أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري مستمرة، مشيرا إلى أنه سيتم إنشاء محور جديد على ضفتي ترعة المريوطية، للربط بين الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى والدائري الأوسطي والدائري الإقليمي، وأنه جاري البدء في الأعمال التنفيذية بالمشروع.

ونوه مصطفى، إلى الانتهاء من تنفيذ 6 أنفاق وكوبري في هذه المسافة، وهي أنفاق «البساتين - الجزائر - العمرانية 1- العمرانية 2 – مصرف الكونيسة – مصر للطيران»، وكوبري الطالبية.

موعد إلغاء جميع مواقف الميكروباص أعلى الدائري

كشف رئيس هيئة الطرق والكباري، في تصريحات لـ«الوطن»، موعد إلغاء جميع مواقف الميكروباص أعلى الطريق الدائري، قائلا: «سيتم إلغاء جميع مواقف الميكروباص أعلى الدائري خلال الـ4 أشهر المقبلة، وتحديدا في مايو 2022، ولن يتم السماح لسير الميكروباص على الطريق الدائري مرة أخرى، ونعمل حاليا على تنفيذ محطات الأتوبيس الترددي السريع»، مؤكدا أن الأتوبيس الترددي سيتم تشغيله نهاية ديسمبر 2022.

تطوير الطريق الدائري سيحل أزمة مرورية طاحنة

أوضح مصطفى، أن تطوير وتوسعة الطريق الدائري، سيحل أزمة مرورية طاحنة بالقاهرة الكبري، وأن الأتوبيس الترددي السريع، سيقدم خدمات مميزة لجمهور الركاب، وأنه جاري تنفيذ ما يقرب من 57 محطة لـ«الأتوبيس الترددي السريع»، أعلى الطريق الدائري، لافتا إلى أنه جاري الانتهاء من مشروع إناره الطريق الدائري بأعمدة «الهاي ماست»، وتنفيذ منظومة «ITS»، لتحقيق أعلى معدلات الأمان والسلامة على الطريق.

مراعاة البعد الاجتماعي في أسعار تذاكر الأتوبيس الترددي

أشار رئيس الطرق والكباري، إلى أن أسعار تذاكر الأتوبيس الترددي، ما زالت قيد الدراسة، وسيتم مراعاة البعد الاجتماعي عند تحديد سعر التذكرة، مؤكدا أن الطريق الدائري عقب انتهاء أعمال تطويره، سيصبح 6 حارات للملاكي، ثم حارة داخلية مخصصة للأتوبيس الترددي، ليصبح الإجمالي 7 حارات في كل اتجاه، ما عدا كوبري المنيب الذي سيكون الإجمالي 8 حارات في كل اتجاه.