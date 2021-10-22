أوقاف الأقصر تستقبل الدفعة العاشرة من لحوم صكوك الأضاحي

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، اليوم الجمعة، عن استقبال الدفعة العاشرة من لحوم صكوك الأضاحي المخصصة من قبل وزارة الأوقاف المصرية، وقدرها طنين، تمهيدًا لبدء توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية داخل قرى ومراكز محافظة الأقصر.

توزيع اللحوم تحت رعاية الوزارة

يأتي ذلك في إطار الدور الديني والوطني والاجتماعي الذي تقوم به وزارة الأوقاف، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وتحت إشراف كامل من جميع الجهات ذات الاختصاص بالوزارة والمديرية ومحافظة الأقصر.

استلام 36 طنا من لحوم صكوك الأضاحي

وأوضح الشيخ محمد سيد عبد الدايم، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، حتى اليوم تكون مديرية الأوقاف قد استقبلت عدد 36 طنا من لحوم صكوك الأضاحي منذ بداية التوزيع على الأسر الأكثر احتياجًا بمراكز محافظة الأقصر وحتى اليوم الجمعة، تمهيدًا لبدء توزيع هذه اللحوم على الأسر الاولى داخل مراكز محافظة الأقصر المختلفة بجنوب وغرب المحافظة.

وشهد توزيع صكوك لحوم الأضاحي كل من الشيخ محمد سيد عبد الدايم، وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، وكذلك الشيخ صلاح إبراهيم، المفتش العام بالوزارة، والشيخ صلاح نور، وكيل مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، على أن يتم التسليم بحضور مديري الإدارات المختلفة بمراكز الأقصر.

ومنذ أشهر، تستقبل مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر أطنانا من لحوم صكوك الأضاحي من قبل وزارة الأوقاف، وتقوم بتسليمها لإدارت المحافظة، لتوزيعها على الأسر غير القادرة والأسر المستحقة بالقرى والمراكز بمحافظة الأقصر.