تعرف على أحدث 8 تطورات حول فيروس كورونا في مصر خلال آخر 24 ساعة

في الفترة الأخيرة أصبح فيروس كورونا ومتحوراته الجديدة ينتشر بسرعة البرق بين مختلف جموع الشعب المصري، وذلك ضمن إجراءات التقصي والفحوصات والترصد، التي تحرص عليها وزارة الصحة المصرية، بإرشادات من منظمة الصحة العالمية، لذا تستعرض لكم «الوطن»، آخر تطورات فيروس كورونا بمصر.

عدد الإصابات في آخر 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة المصرية في يوم الإثنين 17 يناير، بأنه تم تسجيل 1232 حالة جديدة ثبتت إصابتها بفيروس كورونا ومتحوراته الجديدة، وتسجيل 21 حالة وفاة، وخروج 1100 متعاف من المستشفيات؛ وذلك بعد تلقيهم للعلاج والرعاية الطبية اللازمة من قِبل الجهات المختصة.

خفض سعر مسحات «PCR» للكشف عن كورونا

ناقشت وزارة الصحة المصرية مراجعة أسعار المسحات في المعامل المركزية؛ للنظر في إمكانية التقليل، وأنه في خلال يوم أو اثنين يتم التوجيه، وأن هذا توجيه من وزير الصحة الصحة، وذذلك حسبما قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي بالوزارة، خلال مدخلته الهاتفية في برنامج صالة التحرير.

مصير الامتحانات في ظل انتشار أوميكرون

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، مصير العملية الامتحانية، عبر صفحته على «فيسبوك»، بأن لا يوجد نية لتعطيل الدراسة أو تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول، ولا تغيير في موعد الإجازات.

موقف المدارس اليابانية في مصر من الدراسة في ظل انتشار كورونا

كشفت إدارة المدارس المصرية اليابانية، التابعة لوزارة التربية والتعليم المصرية، عن موقف الدراسة بها، لتؤكد على استمرار الدراسة لكل المراحل التعليمية، مع مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا ومتحوراته الجديدة.

عودة بعض المدارس الخاصة للتعليم «أون لاين»

أعلن العديد من المدارس الخاصة على صفحاتها بالفيسبوك، عن استكمال نظام الدراسة بطريقة التواصل عن بعد «أون لاين»، من رياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائي، عبر برنامج «ZOOM»، وذلك نظرًا لغياب عدد ليست بقليل من الطلاب لأسباب المرض.

إيقاف إرسال رسائل للجرعتين الأولى والثانية

وأضاف حسام عبد الغفار أنه تم إيقاف إرسال الرسائل لتلقي الجرعة الأولى والثانية، وأنه سيتم إرسال رسائل للحصول على الجرعة التعزيزية الثالثة فقط.

مستشار الجمهوية للصحة: معظم الإصابات بمصر أوميكرون

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، بأن الهدف من التطعيم الحد من الحالات الشديدة والمضاعفات الكبيرة، مشيرًا إلى أن الوضع الراهن في مصر يشهد زيادة في الإصابات، وأن أغلبية الحالات المصابة في مصر هي المتحور الجديد أوميكرون.

وصول أول دفعة من دواء كورونا خلال أيام

صرح الدكتور حسام عبدالستار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، بأن الدوائين الجديدين لفيروس كورونا، حصلا على موافقة من قِبل هيئة الدواء الأمريكية، منهم حقن تؤخذ عن طريق العضل لمنع المرحلة الشديدة خلال فترة الإصابة، وأن هذا الدواء سيصل مصر ما بين 21 حتى 27 يناير الجاري، مضيفًا عبدالستار بأن سيوفر عقارا جديدا عن طريق الفم، وسيكون متوفرا بالمستشفيات خلال 3 أسابيع.