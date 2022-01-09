التفاصيل الكاملة لحادث الدائري الأوسطي: تفحم سيارة ومصرع شخصين

مع الساعات الأولى من صباح اليوم، نشب حريق هائل بسيارة نقل بالطريق الدائري الأوسطي بحلوان، ما تسبب في تعطل حركة المرور، وعقب إبلاغ شرطة النجدة للسيطرة على الواقعة، انتقلت سيارات الإطفاء لمكان الحادث بعد دقائق، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران التي التهمت السيارة بكامل محتوياتها.

الحادث يسفر عن مصرع شخصين

وأسفر الحريق الهائل الذي تسبب فيه الحادث عن مصرع شخصين، وعلى الفور تم نقلهما إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت البداية حين تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل سيارة نقل بطريق الدائري الأوسطي بحلوان، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث، بالإضافة إلى الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق، الذي التهم السيارة بأكملها، وتبين بعد الفحص والمعاينة، أن الحريق أسفر عن مصرع شخصين.

تفاصيل انقلاب السيارة

وتبين من المعاينة والتحريات التي تمت لحادث انقلاب مقطورة على الطريق الدائري الأوسطي بحلوان، أنها كانت محملة بمواد بناء، ما أدى إلى انقلابها ونشوب حريق بها، حتى تفحمت بالكامل بعد أن طالت النيران تانك وقود السيارة، واختلت عجلة القيادة بيد السائق، وتم إخماد النيران بعد دقائق من اشتعالها.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على جثتي الشخصين اللذين لقيا مصرعهما في الحادث، داخل ثلاجة المستشفى، وتحرر محضر بتفاصيل الواقعة.

إعادة حركة المرور بعد توقفها

وأمرت جهات التحقيق بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة ومعاينة مكان الحريق، لمعرفة أسبابه وتشريح الجثتين لتحديد أسباب الوفاة، فيما قام رجال الإدارة العامة للمرور بإعادة حركة المرور مرة أخرى إلى طبيعتها، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

ثاني حادث خلال أيام على «الدائري الأوسطي»

وكان قد شهد الطريق الدائري الأوسطي بحلوان، منذ أيام قليلة حادث تصادم مروع لسيارة نقل «تريلا» مع 13 سيارة أخرى، مما أدى إلى مصرع شخص وإصابة 8 آخرين.