تفحم سيارة ملاكي ومصرع وإصابة شخصين في تسرب غاز بأسيوط

نشب حريق هائل في سيارة ملاكي، بالخط الغربي بجوار كوبري التسعة التابع لمركز أبوتيج بمحافظة أسيوط، قبل قليل، دون وقوع خسائر في الأرواح، بسبب ماس كهربائي، وعلى الفور دفعت الأجهزة الأمنية بسيارات الإطفاء، وجرى السيطرة على الحريق.

إخطار أمني بالحادث

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء عمر السويفي مدير أمن أسيوط، إخطاراً من مأمور مركز شرطة أبو تيج يفيد ورود بلاغ من الأهالي، باندلاع حريق بسيارة ملاكي على الطريق الغربي بجوار كوبري التسعة بدائرة المركز.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم رفع السيارة بواسطة الأوناش، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

مصرع وإصابة 2 في تسرب غاز

على جانب آخر، وقع حادث آخر بنفس التوقيت، حيث لفظت فتاة في العقد الثاني من عمرها أنفاسها الأخيرة، وأصيبت أخرى باختناق، اليوم الجمعة، بسبب تسرب الغاز داخل منزلهما بمدينة أسيوط.

بلاغ بحادث تسرب غاز

تلقى اللواء عمر السويفي مدير أمن أسيوط إخطاراً من مأمور قسم شرطة ثان بأسيوط إخطاراً من الأهالي بالحادث، وتبين من الفحص المبدئي وفاة «جويا. أ. ب» 23 عامًا، وإصابة «صفاء. ر. ي» 52 عامًا إثر حدوث تسرب غاز بالشقة السكنية القاطنين بها.

تم نقل الجثة والمصابة إلى المستشفى الجامعي بأسيوط وحرر محضر بالواقعة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.