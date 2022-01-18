عمرو سعد: سعيد بالتعاون مع نيللي كريم في الجسر.. وسنشارك في فيلم كوميدي قريبًا

تحدث الفنان عمرو سعد عن تجربته في مسلسل «الجسر»، الذي يعرض حاليا على إحدى المنصات الإلكترونية، قائلا إنه أغرب عمل شارك به، كما أنه وافق عليه قبل أن يقرأ سيناريو المسلسل، نتيجة ثقته الكاملة في مخرج العمل بيتر ميمي.

عمرو سعد: تجربة الجسر شاقة ولكنها ممتعة

أضاف عمرو سعد، خلال مداخلة مع برنامج mbc trending المذاع عبر قناة mbc4، أنه كان يتمنى العمل مع بيتر ميمي، قائلا: «الجسر أغرب حاجة عملتها، لأنه أول عمل أقبله من غير ما أقراه، لأنه بتوقيع بيتر ميمي وأنا بثق فيه وكنت بتمنى أشتغل معاه من زمان، وكان بالفعل بينا حاجات ولكن ممشيتش، فكنت متحمس جدا إني أخوض تجربة مع بيتر ميمي، وكانت التجربة ممتعة جدا رغم إنها شاقة».

عمرو سعد يستعد لتقديم فيلم كوميدي جديد برفقة نيللي كريم

أما عن تعاونه مع الفنانة نيللي كريم في عمل درامي لأول مرة، قال «سعد»: «نيللي كريم نجمة رائعة كنت حابب أشتغل معاها، واتفاجأت إنها مش بس ممثلة ونجمة رائعة، دي كمان إنسانة رائعة، وبينا حاجات كثير مشتركة، وكنت ببقى حابب أروح التصوير، لأنها بتقرأ كتب وبتكتب، وعندها أفكار كتير».

وأشار إلى أنه سوف يستعد خلال الفترة المقبلة للمشاركة مع نيللي كريم في فيلم كوميدي جديد، قائلا: «اتفقنا إن دا ميكونش العمل الأخير بينا، وفكرنا إننا نعمل فيلم مع بعض قريب وهيكون كوميدي، وسوف نعلن عن تفاصيله قريب».

أبطال مسلسل الجسر

مسلسل «الجسر» بطولة الفنان عمرو سعد، نيللي كريم، محمد علاء «جاميكا»، سارة الشامي، أسماء أبو اليزيد، كتابة محمد سليمان عبد المالك، وقصة وإخراج بيتر ميمي.