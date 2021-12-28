عمرو سعد في فيلم وثائقي أمام السيسي: «تنمية الصعيد محصلتش من 150 سنة»

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيلمًا وثائقيًا قدمه الفنان عمرو سعد عن إنجازات الدولة المصرية في صعيد مصر بشكل عام، ومحافظة أسوان بشكل خاص، على هامش احتفالية فنية على المسرح الروماني بعد افتتاح مدينة أسوان الجديدة.

عمرو سعد: الصعيد في مصر يعني التاريخ

وقال عمرو سعد: «الصعيد في مصر يعني التاريخ، يعني نيل بيجري من يوم ما ربنا خلق الدنيا، يعني خير وبركة في كل أرض وكل بيت، واحنا الصعايدة فرسان وجدعان، كلمتنا واحدة، وأرضنا عرضنا، وحبنا لبلدنا وأهلنا بيجري في دمنا، بنتولد بيه».

تنمية الصعيد

وتابع: «حتى المولود مننا بره الصعيد زيي كده تلاقيه يحن لأصله ولازم ييجي هنا يزور أهله، بس الزيارة المرة دي غير، الصعيد اتغير، اطور في آخر كام سنة، شغل يمكن محصلش ييجي من 150 سنة، صحيح حصلت في مصر كلها، لكن الصعيد واخد حقه ومركزين عليه».