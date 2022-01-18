التضامن: 27 ألفا و300 موظف خضعوا لتحليل المخدرات في الدقهلية

قال عمرو عثمان مساعد، وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنّه جرى تكريم دفعة جديدة من المتعافين من الإدمان بفرع الخط الساخن 16023 لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بكلية طب جامعة المنصورة، مشيرا إلى تكريم 75 متعافيا من الإدمان.

وأضاف عثمان، أنّه جرى تدريب المتعافين على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل داخل مراكز العزيمة التابعة للصندوق ضمن برنامج «العلاج بالعمل»، وتكثيف برامج الإرشاد الأسري والتدريب المهني، كما جرى تنظيم يوم رياضي للمتعافين لإعادة دمجهم بالمجتمع مرة أخرى في إطار حملة «أنت أقوى من المخدرات»، كما جرى تكريم الفريق الفائز وتسليمه كأس البطولة والميداليات.

علاج مجاني لـ18 ألفا و564 مريض إدمان بالدقهلية

وأشار مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إلى تقديم الخدمات العلاجية مجانا لـ18 ألفا و564 مريض إدمان ،من أبناء محافظة الدقهلية، منذ افتتاح فرع الخط الساخن للصندوق بكلية طب جامعة المنصورة عام 2018 ،منهم 6417 مرض خلال العام الماضى .

ولفت إلى أنّ هناك 27 ألفا و300 موظف بالجهاز الإداري بالمحافظة، خضعوا للكشف عن تعاطي المخدرات، فضلا عن 2127 سائق حافلات مدرسية و14427 ألف سائق مهني على الطرق السريعة بالتعاون مع الادارة العامة للمرور، وتنفيذ العديد من البرامج والمبادرات التوعوية عن أضرار الإدمان في 125 مدرسة و28 مركز شباب.

أنشطة توعوية في القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية

وأكد تنفيذ العديد من الأنشطة التوعوية في قرى «حياة كريمة» بمحافظة الدقهلية ضمن قرية بلا إدمان، حيث جرى تنفيذ العديد من البرامج عن أضرار المخدرات في 18 قرية بالمحافظة حتى الآن، لتقديم الخدمات العلاجية مجانا وفي سرية تامة.

استهداف 36 مصلحة حكومية بالمحافظة

وأكد مساعد وزيرة التضامن، استهداف 36 مصلحة حكومية بالمحافظة لرفع وعي الموظفين بآليات تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، مشيرا إلى أنّه يحق للموظف التقدم للعلاج طواعية دون أي مساءلة قانونية، طالما أنّه تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وخضوعه للتحليل، وحال اكتشاف تعاطيه للمواد المخدرة وهو يباشر عمله سيتم فصله.