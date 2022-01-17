غلق وتشميع مركز خاص لعلاج الإدمان بالشرقية: «يعمل بدون طاقم طبي»

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، حملة على مراكز علاج الإدمان الخاصة بمركز ومدينة فاقوس، بالتنسيق مع مفتشي الإدارة الصحية بفاقوس، وبالاشتراك مع مباحث التموين بالمحافظة.

مرور مكثف على المراكز الطبية الخاصة بالشرقية

وجاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور المكثف على المنشآت الطبية غير الحكومية «الخاصة»، وضبط غير المرخص والمخالف منها، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

مداهمة مركز لعلاج الإدمان يعمل بدون ترخيص

وقال الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إنه الحملة داهمت مركز لعلاج الإدمان يعمل بدون ترخيص، بالمخالفة للقانون، ومحتجز به عدد 37 من المدمنين وبعض المرضي النفسيين، ويديره أشخاص غير مؤهلين، والمكان غير مستوفى للاشتراطات الصحية، ولا يوجد أي فريق طبي يشرف على المرضي، مما يعرضهم إلى الخطر الداهم، هذا بالإضافة إلى مخالفة هذه المنشأة لسياسات مكافحة العدوى وقانون البيئة، مع عدم اتخاذ أي إجراءات احترازية، ما يؤدي إلى انتشار العدوى بين النزلاء، موضحا أنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتشميع المنشأة، وتحرير المحضر اللازم بقسم شرطة مركز الزقازيق، واحتجاز اثنين من مشرفي هذه المنشأة للعرض على النيابة العامة.

استمرار الحملات المكثفة بالشرقية لمتابعة المنشآت الطبية

ووجه وكيل الوزارة بنقل حالات الإدمان والنفسية من المركز غير المرخص إلى مستشفى العزازي للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والاطمئنان على تسكينهم وتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية لهم، موجهاً إدارة المستشفى باستدعاء ذوي المرضي، وإبلاغهم بوجود الحالات بالمستشفى لتلقي العلاج اللازم.