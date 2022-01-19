12 خطوة تأكد منها.. قبل الانطلاق بالسيارة في فصل الشتاء

يواجه الكثير من مالكي السيارات، الكثير من المشاكل معها، فى فصل الشتاء، وذلك بسبب البرودة الشديدة، والتى قد تؤثر على كفاءة بعض الأجهزة في السيارة، خاصة عند تشغيلها في الصباح الباكر أثناء الذهاب إلى العمل، أو في ساعات الليل المتأخرة.

راجع جهاز التدفئة بشكل دائم

وبناء على هذا وجه أحد مهندسي السيارات، عدة نصائح لمالكي السيارات، يجب اتباعها خلال فصل الشتاء.

- عند بدء عملية تشغيل السيارة، تأكد من ضوئي كل من البطارية والمحرك.

- مراجعة «جهاز التدفئة» بشكل دائم وتأكد من كفاءته بشكل مستمر.

- افحص سائل التبريد «منزليا»، وذلك عن طريق الحصول على عينة منه، ووضعها فى الثلاجة لمدة 24 ساعة، فإذا ظلت سائلة، ولم تتعرض للتجمد، فتأكد أن الوضع جيد في سيارتك، وإذا تغير لونه فغيره سريعا.

- اعمل دائما على افحص «محرك السرعات» قبل التحرك بالسيارة.

- تأكد من عمل مساحات الزجاج، بشكل سريع ونظيف، حتى لا تتعرض لأي مشكلة أثناء القيادة بسبب الأمطار والشبورة.

- تأكد من سهولة عملية التبديل والنقل في الإطارات الأمامية والخلفية.

- يفضل أن تكون أضواء السيارة «صفراء» لأنها تساعد كثير على الرؤية أثناء الشبورة والضباب في فصل الشتاء.

- تأكد تماما، من وجود مسافة لا تقل عن ثلاث أمتار بينك وبين السيارة الذي أمامك، وذلك منعا لأي حادث اصطدام مفاجئ.

- تأكد من جاهزية جميع أضواء السيارة، والإشارات، وضوء الفرامل.

- قم بمراجعة عمل «الفرامل» وتأكد من كفاءتها.

- أثناء قيادة السيارة على طريق سريع، أو طريق سفر، يفضل أن تخفض صوت «الراديو أو كاسيت السيارة»، وذلك لأن صوت السيارات المحيطة بك يكون ضعيفا، خاصة مع قيامك بإغلاق النوافذ بسبب الطقس البارد.

- في حالة ركن السيارة في أي مكان على الطريق، بشكل عارض، تجنب أماكن سقوط السيول الناتجة عن الأمطار الشديدة، وأن يكون الركن في مكان بعيد عن المنحدرات، وذلك تجنبا لأي حوادث مفاجئ في وقت سقوط الأمطار، خاصة بالأماكن الجبلية.