5 خطوات يجب الالتزام بها عند انفجار «إطار السيارة»

يواجه الكثير من سائقي السيارات، العديد من المشاكل على الطرق السريعة، أثناء تحركاتهم اليومية، خاصة في حالات السرعة الزائدة، أو السير على طرقات وعرة، أو في حالة جوية غير مناسبة للقيادة مثل الشبورة الكثيفة، أو انخفاض درجات الحرارة أقل من معدلاتها الطبيعية، وكل ذلك يؤثر على معدل كفاءة بعض السيارات.

وفي هذا الصدد، كشف أحد مهندسي السيارات، أن من أكثر المشاكل التي تواجه قائدي السيارات على الطريق، خاصة الطرق السريعة، هي انفجار أحد الإطارات؛ ما يسفر عن انقلاب السيارة عدة مرات، ويتعرض السائق لإصابات بالغة أو الوفاة.

ويجب على قائدي السيارات توخي الحذر الشديد في القيادة، والتأكد من سلامة الإطارات قبل التحرك بالسيارة، وتجنب السير على زجاج أو معادن على الطريق، لأنها تقوم بإتلاف الإطارات، كما يجب المواظبة المستمرة على فحص الإطارات، ومتابعة توازن العجلات الأربعة وضغط الهواء بهم، وفي حالة انفجار أحد الإطارات يجب اتباع الإرشادات التالية.

ماذا تفعل عند انفجار إطار السيارة؟

- لا تضغط على الفرامل نهائيا.

- أمسك مقود السيارة «الدريكسيون» بكلتا يديك.

- استمر في السير على مسار مستقيم بقدر الإمكان، ولا تحاول الخروج من مسارك.

- بعد ان تقوم بالسيطرة على السيارة، قم بتغير وضع ناقل الحركة «الفيتياس» للحد الأدني وذلك بشكل تدريجي، وهذا إذا كانت سيارتك ذات ناقل يدوي، وإذا كانت اتوماتيك ستعمل بشكل طبيعي دون تدخل من جانبك.

لا تضغط على الفرامل

- لا تضغط على «الفرامل» إلا بعد أن تنخفض سرعة السيارة إلى 50 كم/ ساعة، وبذلك تستطيع إيقاف السيارة ببطء وبأمان.

يذكر أن حوادث الطرق قد ارتفعت معدلاتها في الفترة الأخيرة؛ نظرا للسرعة الزائدة على الطريق، وعدم الاهتمام من جانب مالكي السيارات، من التأكد من كفاءتها قبل الانطلاق على الطرق.