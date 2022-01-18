أستاذ بجامعة القاهرة: العلاج المناعي خفض نسب وفيات أورام الرئة عالميا

أعلن الدكتور ياسر عبدالقادر، أستاذ علاج الأورام بكلية الطب بجامعة القاهرة، انخفاض نسب الوفيات عالميا الناتجة عن أمراض أورام الرئة، مرجعا ذلك إلى العلاج الذي يختلف من شخص الى آخر، مشيرا الى أنّ هناك أدوية جديدة ظهرت عام 2021، بالإضافة إلى العلاج المناعي، ما أدى إلى خفض نسب الوفيات الناتجة عن سرطان الرئة المتقدم، مؤكدا أنّ نسب شفاء أورام الرئة المبكرة تصل إلى 90٪.

تكرار إجراء فحص الأشعة المقطعية لكورونا ترتب عليه إصابات مبكرة لأورام الرئة

وأوضح خلال مشاركته في المؤتمر الدولي الرابع عشر لأورام الثدي والنساء والعلاج المناعي، أنّ تكرار إجراء فحص الأشعة المقطعية لاكتشاف الإصابة بكورونا ترتب عليه اكتشاف العديد من الإصابات المبكرة لأورام الرئة بشكل لم تشهده العقود الماضية، كما أوضح أنّ العلاج المناعي بات يأخذ شكلا جديدا عقب تلاحمه مع العلاج الكيميائي في السيطرة على المرض لأكثر من 6 سنوات.

العلاج المناعي رفع نسب الشفاء إلى 90٪

وأوضح أن العلاج يتوفر في صورة أقراص لعلاج سرطان الرئة على وجه الخصوص ضمن خطط «العلاج المشخصن» بتحليلات جينية للمريض، فإذا كان لديه الجين المحور فهناك أدوية متوفرة حتى وإن كان المرض متأخرًا، مشيرًا إلى أنّ العلاج المناعي رفع نسب الشفاء إلى 90٪.

وأضاف «عبد القادر»، أنّ الدولة على وشك إطلاق مبادرة للاكتشاف المبكر لسرطان الرئة وسيتم وضع بروتوكولات تضم أحدث الأدوية العلاجية وأكثرها تقدما، حيث سيتم تنفيذها على مستوى الجمهورية لإجراء مسح للفئة الأكثر عرضة لسرطان الرئة، مؤكدا أنّ المبادرة في المرحلة الأخيرة لإطلاقها تحت عنوان «صحة الرئتين».