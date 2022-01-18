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أبوالغيط يدين هجوم الحوثيين على مطار أبوظبي: ندعم الإمارات ضد الإرهاب

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الوطن
02:39 م | الثلاثاء 18 يناير 2022
أحمد أبو الغيط الأمين العام الجامعة الدول العربية

أحمد أبو الغيط الأمين العام الجامعة الدول العربية

أجرى السفير أحمد أبوالغيط، الأمين العام الجامعة الدول العربية، اتصالا هاتفيا مع الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، جدد خلاله إدانته للهجمات الجبانة التي تعرضت لها منشآت مدنية في مطار أبو ظبي، ما أسفر عن وفاة وإصابة عدد من المدنيين.

الجامعة العربية تدعم الإمارات

وأعرب أبوالغيط خلال الاتصال، عن دعم الجامعة العربية للإمارات في مواجهة قوى الإرهاب والتخريب، مؤكدا ثقته في قدرة الإمارات على التعامل مع الحادث وتبعاته بالصورة التي تُعزز أمنها، وتردع أي محاولة للنيل منه.

الإرهاب لن يوقف مسيرة الإمارات

ونقل مصدر مسئول عن أبوالغيط، قوله إنّ الإرهاب الذي ينفذ أجندات خارجية لن يستطيع إيقاف مسيرة الإمارات، وما حققته من استقرار وازدهار نفخر به جميعا.

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