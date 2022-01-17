الغربية تنظم مؤتمرا لتبادل خبرات المشاركين في منتدى شباب العالم

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن منتدى شباب العالم هو أكبر شاهد على النجاح الحقيقي للجمهورية الجديدة، التي أطلقها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن مصر أصبحت ملتقى جامع للشباب من حول العالم.

مواكبة الأحداث وتعميم الاستفادة من مخرجات المؤتمر

وأشار محافظ الغربية إلى أنه سيتم تنظيم مؤتمر تحت عنوان «من منتدى شباب العالم إلى شباب الغربية»، لمناقشة توصيات النسخة الرابعة من المنتدى، ونقل خبرات المشاركين فيه من أبناء الغربية إلى الفئات المختلفة من شباب المحافظة، وذلك يوم السبت المقبل، بقاعة المركز الثقافي بطنطا، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

تسيير قوافل طبية ضمن «حياة كريمة»

في سياق آخر، وجه الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الإقليم بضرورة إنهاء كل مشروعات الرصف وصيانة أعمدة إنارة ذاتية، ومطابقة المشروعات من خلال جولات ميدانية علي أرض الواقع.

وأشار محافظ الغربية إلى تطبيق كل المشروعات الخدمية ضمن مبادرة «حياة كريمة» بقرى مركز زفتى، وفق المخططات الرسمية التي اعتمدتها وزارة الإسكان لضمان تحقيق أقصي استفاده خدمية للمشروعات وفق جدول زمني محدد .

نشر قوافل الطبية الثابتة والمتنقلة

كما كلف محافظ الغربية في توجيهاته إلي الدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحة، بنشر قوافل الطبية الثابتة والمتنقلة التي تستهدف تلقيح المواطنين بأمصال وتحصينات الوقاية من أخطار الإصابة بالفيروس كورونا .

يذكر أن محافظة الغربية رفعت حالة الطوارىء القصوى والتأهب، لمواجهة تداعيات الطقس السيئ.