الخولي: منتدى شباب العالم عكس القوة التنظيمية لمصر في ظل جائحة كورونا

أشاد النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، بانطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيح، لمدة 4 أيام، بمشاركة 196 دولة، وبحضور الرئيس السيسي، في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا، مؤكدا أنه يعكس القوة التنظيمية للدولة المصرية.

تحية للقيادة والشعب

ووجه «الخولي» في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تحية شكر وتقدير للقيادة السياسية والشعب المصري، على الشكل الجيد الذي خرجت به النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم في ظل الظرف الصحي العالمي من فيروس كورونا المستجد.

وكانت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، عقدت اليوم الأحد، لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، وذلك بعد الانتهاء من أول «32» مادة من القانون.

وكرّم الرئيس عبدالفتاح السيسي عددًا من الفاعلين عالميا وأصدر توصيات المنتدى، في حفله الختامي، الذي شهدته مصر في الخميس من نهاية الأسبوع الماضي.

تعليق قرينة الرئيس

وكانت انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، قالت في وقت سابق: «تابعت بكل فخر واعتزاز فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم»، مؤكدةً، أنّه كان هناك احتياج لحوار صريح ومباشر مثل هذا حول مستقبل العالم ما بعد الجائحة، وخطر التغيرات المناخية، وقد وفر المنتدى، بأفكار شبابه، فرصة لهذا بشهادة الجميع.

ووجّهت قرينة رئيس الجمهورية، التحية للمشاركين في المنتدى، مشيرةً إلى أنها استمتعت بالحوارات والنقاشات الثرية مع قادة المستقبل، مهنئة منظمي المنتدى على النجاح الفائق في اختيار محاور المنتدى وجلساته مع التنظيم الرائع والحفاظ على الإجراءات الاحترازية، واختتمت: «أتطلع للنسخة الخامسة بإذن الله، ودائما وأبدا تحيا مصر بعزيمة شبابها».