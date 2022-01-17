9 فائزين بمسابقة جامعة القاهرة لنشر ثقافة الاستدامة

أعلنت جامعة القاهرة، أسماء الطلاب الفائزين في المسابقة التي أطلقتها الجامعة نهاية أكتوبر الماضي، تحت شعار «جامعة القاهرة وآفاق الاستدامة»، بهدف التوعية بالتنمية المستدامة وتعزيز مفاهيمها بين طلاب الجامعة.

وفاز في مجالات المسابقة المختلفة 9 طلاب، حيث فاز في مجال صناعة الفيديو الطالب عبد الله محمد عمر من كلية الحقوق بالمركز الأول، والطالبة آية صلاح عبد الفتاح من كلية الإعلام بالمركز الثاني، والطالبة فاطمة الزهراء عامر من كلية الإعلام بالمركز الثالث.

وفي مجال تصميم البوستر فازت بالمركز الأول الطالبة سلمى عاطف سيد من كلية الإعلام، وفازت بالمركز الثاني الطالبة نورهان أسامة إسماعيل من كلية الإعلام، وفازت بالمركز الثالث الطالبة روان خالد عبد المنعم من كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

وفي مجال رسم اللوحات الفنية باستخدام خامات البيئة، فازت بالمركز الأول الطالبة روان محمد فتحي من كلية التربية للطفولة المبكرة، وفازت بالمركز الثاني الطالبة دينا خالد محمد من كلية الهندسة وفازت بالمركز الثالث الطالبة منة الله أحمد زين من كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

المسابقة استهدفت نشر ثقافة الاستدامة وتفاعل الطلاب مع قضايا مجتمعهم

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن مجالات المسابقة وموضوعاتها استهدفت نشر ثقافة الاستدامة بين المجتمع الجامعي، وتفاعل الطلاب بوعي مع واقعهم وقضاياهم المعاصرة لخلق جيل يعي جيدا التوجهات العالمية والالتزامات الدولية والأولويات الوطنية.

وأكد «الخشت» حرص الجامعة على تنظيم العديد من المسابقات في مختلف الأنشطة الطلابية لخلق جيل متميز من أصحاب المواهب الشابة.

من جانبه، قال الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن المسابقة تضمنت مشاركة الطلاب في واحد من محاور الاستدامة وهي: الاستدامة البيئية، توفير الطاقة والطاقة المتجددة، ترشيد استهلاك المياه، تقليل البصمة الكربونية، وتقدم المسابقة 74 طالبا من مختلف الكليات، وأن لجنة التحكيم ضمت أساتذة من كليات العلوم، الهندسة، الآثار، الحاسبات والذكاء الإصطناعي، الآداب، بالإضافة إلى الدكتورة سهير رمضان وكيل كلية العلوم لشؤون خدمة المجتمع والمنسق العام لمكتب الاستدامة، والدكتور محمد نجيب المدير التنفيذي لمكتب الاستدامة.

يذكر أن جامعة القاهرة أول جامعة مصرية حكومية تنشيء مكتبا للاستدامة تحت إشراف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة لتعزيز الاستدامة المؤسسية والعمل على إعداد كوادر قادرة على إيجاد حلول سليمة بيئيا وعادلة اجتماعيا ومجدية اقتصاديا لتصبح الجامعة مؤسسة رائدة عالميا في تعزيز الاستدامة البيئية، ووضعت الجامعة من خلال هذا المكتب خطة متكاملة للتوعية بمفاهيم التنمية المستدامة وتفعيل أهدافها.