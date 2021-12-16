جامعة عين شمس تفتتح مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات الرقمي

افتتح الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، يرافقه المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات التابع لكلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة.

جاء ذلك بحضور كلا من الدكتور محمد أيمن صالح، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، وعدد من قيادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعة عين شمس.

التحول الرقمي الشامل لتكنولوجيا المعلومات

وقال الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، إن الجامعة تسخر كافة إمكانياتها العلمية والبشرية؛ من أجل التحول الرقمي الشامل لتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى أن المركز من أهم المراكز العلمية التقنية التي سيكون لها دور في التحول الرقمي بما يتماشى مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة.

من جانبها، قالت الدكتورة نجوى بدر، عميد كلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس، إن الكلية نجحت في عمل ميكنة شاملة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الجامعة، موضحة أن الجامعة وضعت نصب عينيها إنشاء «سيستم» وقاعدة بيانات متميزة لتكنولوجيا المعلومات، مشيرة إلى أن تم تحديث البوابة الإلكترونية وأنظمة للإدارة والبيانات المتميزة.

إنشاء «خانة» الفاتورة الإلكترونية

وأضافت «بدر»، أنه جرى إعداد دراسة كاملة للبيانات وتسخير كافة الخدمات للطلاب إلكترونيا عبر المنصات والمواقع الخاصة بالجامعة، أبرزها خدمات الدفع الإلكتروني والدراسة عن بُعد وغيرها من الخدمات في إطار التحول الرقمي، وإنشاء «خانة» الفاتورة الإلكترونية على مواقع الكليات والجامعة للطلاب، بشأن مراجعة وضمان كافة الخدمات المالية.

حجازى: زيادة سرعة الإنترنت إلى 200 جيجا

بدوره، قال الدكتور إسلام حجازي، المدير التنفيذي لمركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات، بجامعة عين شمس، إن المركز يضم مركز بيانات جديدة على مساحة 200 متر مربع، وتجهيز 200 خادم، وتزويد وحدات التخزين البيانات لتصل 150 تيرا بايت، وزيادة سرعة الإنترنت من 30 جيجا إلى 200 جيجا موزعة على جميع قطاعات الجامعة.

وأضاف «حجازي»، أن الجامعة قامت بهيكلة المبنى ليتواكب مع تكنولوجيا العصر ويكون موازيا لتغيرات البيئة، فهو بمثابة وحدة مستقلة تقدم كافة أنواع الخدمات.