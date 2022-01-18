جامعة حلوان عن موقف الامتحانات بعد زيادة إصابات كورونا: «مستعدون لكل السيناريوهات»

كشف الدكتور ممدوح مهدي، القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، اليوم، موقف امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري 2021-2022، وكذلك موقف الإجازات والعطلات التبادلية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين خلال الفترة المقبلة؛ خاصة في زيادة الحديث عن زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

استمرار العمل بجامعة حلوان

وقال مهدي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «لم تتخذ الجامعة قرارا بذلك حتى الآن، والعمل مستمر بجميع القطاعات بالكليات، وانتظام أعضاء هيئة التدريس والعاملين والموظفين، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا».

وأضاف القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري، منتظمة بكافة الكليات دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن، منوها بأن الجامعة وضعت كافة الخطط والإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة المرض، والمحافظة على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وأشار إلى أنه تم تحقيق نسب عالية ومتميزة من التطعيمات ضد المرض تجاوزت الـ90% بمختلف الكليات، وجرى التشديد على ضرورة تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن منع دخول غير الحاصلين على لقاح كورونا الامتحانات، وتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي، وضرورة ارتداء الكمامة طوال فترة التواجد بالجامعة.

استعدادات تامة لجميع السيناريوهات المتعلقة بكورونا

وأضاف القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، أن هناك استعدادا تاما لكافة السيناريوهات المتعلقة بأزمة كورونا؛ أبرزها حال ظهور أي زيادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا بين العاملين وأعضاء هيئة التدريس، واتخاذ قرار منع الإجازات بالتبادل، منوها بأن الوضع مستقر الآن، ولا توجد أي زيادات أو إخطارات بشأن وجود إصابات بالمرض؛ سواء بالكليات أو القطاعات الطبية.