طلاب جامعة حلوان يمحون أمية 6650 مواطنا بـ5 دورات تدريبية

تمكنت جامعة حلوان تحت رعاية الأستاذ الدكتور ممدوح محمود مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان ، وإشراف الأستاذ الدكتور أحمد عبد الرشيد حسين المنسق والمشرف العام للمشروع القومي لمحو الأمية بجامعة حلوان ووكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية سابقا من تحقيق حزمة من الإجراءات والفعاليات والأنشطة التي كان لها عظيم الأثر في دمج طلاب وطالبات جامعة حلوان وتحفيزهم نحو الالتحاق بالمشروع القومي لمحو الأمية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار للمشاركة في (مبادرة مصر بلا أمية) وفقا لرؤية مصر 2030 .

أكد الأستاذ الدكتور ممدوح مهدي أن جامعة حلوان تولي اهتماماً كبيراً بمجال محو الأمية حيث تشغل قضية محو الأمية المجتمع بأكمله لما لها من أهمية كبرى في بناء الفرد والمجتمع، وهي أداة لتعزيز القدرات الشخصية وتحقيق التنمية ، وهي عامل ضروري للقضاء على الفقر، وتحقيق المساواة، وضمان التنمية المستدامة وفهم المتغيرات الجديدة على المستوى المحلي والعالمي.

وقد اشار الأستاذ الدكتور أحمد عبد الرشيد أن تلك الإجراءات والفعاليات والأنشطة تضمنت : تنفيذ ثلاثة دورات تدريبية لتدريب المدربين من السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بأربعة كليات (التربية ، الآداب ، الخدمة الإجتماعية ، الاقتصاد المنزلي قسم تربوي) ، وصدور قرار متطلب تخرج طلاب كلية التربية (بمحو أمية ثلاثة مواطنين على الأقل) كشرط للتخرج ، وإعداد دليل مطبوع وآخر الكتروني لتوعية الطلاب والطالبات بالمشروع وخطوات وآليات الالتحاق به ، وإنشاء قناة على اليوتيوب للمشروع القومي لمحو الأمية بجامعة حلوان لتوفير مسارات توعية الطلاب والطالبات بالمشروع عن بعد ، وإنشاء صفحات للمشروع على وسائل التواصل الاجتماعي لضمان استمرارية التواصل مع الطلاب المشاركين بالمشروع.

وكذلك عقد العديد من ندوات التوعية بالمشروع القومي لمحو الأمية داخل كليات الجامعة المشاركة في المشروع ، وعقد العديد من ندوات التوعية للمواطنين بأهمية الالتحاق بفصول محو الأمية وأهمية التحرر من الأمية من خلال القوافل التنموية المتكاملة التي تقوم بها الجامعة لخدمة المجتمع المحيط بها وبالقرى الأكثر احتياجا ضمن المبادرة الرئاسية الموقرة (حياة كريمة) بقرى مركز الصف بمحافظة الجيزة بالتعاون والتنسيق مع مركز رصد بالجامعة وبالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحافظة الجيزة ، وعقد العديد من الدورات التدريبية لتأهيل الطلاب للالتحاق بالمشروع القومي لمحو الأمية بالتعاون مع إدارات الهيئة العامة لتعليم الكبار.

كما تم تشكيل وتفعيل أسرة شباب ضد الأمية تحت إشراف السادة وكلاء الكليات لخدمة المجتمع وتنمية البيئة بكليات الجامعة المشاركة في المشروع للقيام بتوعية الطلاب وتحفيزهم نحو الالتحاق بالمشروع وآليات الالتحاق به.

وقد أسفرت تلك الاجراءات والفعاليات والأنشطة في نجاح طلاب وطالبات جامعة حلوان في تحرير عدد (6650) مواطن ومواطنة من الأمية طبقا للتقارير الصادرة من الهيئة العامة لتعليم الكبار خلال خمسة دورات متتالية (اكتوبر 2020 ، يناير 2021 ، ابريل2021 ، يوليو 2021 ، اكتوير 2021 ) وتستهدف الجامعة بذل أقصى المجهوادت لاستدامة دمج طلابها للالتحاق بالمشروع القومي لمحو الأمية خلال العام الجامعي 2021/2022 في ضوء خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.