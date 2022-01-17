جامعة حلوان تناقش آليات تيسير التقدم بالمشروعات الممولة دوليا

عقد مكتب العلاقات الدولية في جامعة حلوان بالتعاون مع كلية العلوم ورشة عمل بعنوان «كتابة مشروعات الاتحاد الأوروبي إيراسموس»، وذلك في إطار سلسلة ورش العمل التي بدأها المكتب لتقديم الدعم الفني لأعضاء المجتمع الجامعي لتيسير سبل التقدم بالمشروعات الممولة دوليا، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عماد أبو الذهب عميد كلية العلوم.

تطوير فكرة مشروع للحصول على تمويل دولي

وأدار ورشة العمل الدكتورة ميادة بلال مدير مكتب العلاقات الدولية، والدكتورة لمياء كامل رئيس قسم المشروعات الدولية بالمكتب، وتضمنت الورشة إلقاء الضوء على أولويات مشروعات برنامج إيراسموس، وكيفية تطوير فكرة مشروع في إطار تلك الأولويات، وشروط التقدم لبرنامج إيراسموس لتقديم مشروعات خاصة بتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب، وإمكانية التقدم بمشروع ماجستير دولي من خلال برنامج إيراسموس موندوس.

الممارسات الخضراء في عمليات التعليم

وألقى الضوء على «European green deal» وهي أحدى الأولويات الجديدة التي يوليها البرنامج أهمية كبيرة والتي تسلط الضوء على الممارسات الخضراء في عمليات التعليم والتعلم بمؤسسات التعليم الجامعي، وأيضًا معايير التقييم المختلفة للمشروعات.

كما ألقى أعضاء مكتب العلاقات الدولية الضوء على العائد من المشاركة في المشروعات الدولية مع التأكيد على الدعم الكامل المقدم من إدارة الجامعة وقياداتها.

وقد تميزت الورشة بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة الذين شاركوا بفعالية من خلال التعليقات التي ساهمت في إثراء اللقاء، واختتمت فعاليات الورشة بالإجابة عن كافة أسئلتهم واستفساراتهم وتوجيه الشكر للدكتور عماد أبو الذهب عميد الكلية، والدكتور أيهاب عبد الرؤوف سفير مكتب العلاقات الدولية بالكلية على جهودهما في التنسيق لتنظيم اللقاء.