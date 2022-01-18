المشدد 5 سنوات لـ«سائق» وزوجته لتزويرهما مستندات رسمية في المرج

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم، بمعاقبة سائق ميكروباص وزوجته، بالسجن المشدد 5 سنوات، لإدانتهما في تزوير محررات رسمية، وصدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم مصطفى كمال، وعضوية المستشارين سامح محمود السنوسي، وعاشور فرج عنتر، وأمانة سر مصطفى شوقي محمد، وأيمن محمد عثمان.

تزوير محررات رسمية

وأكدت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية رقم 18105 لسنة 2021 جنايات المرج، أن المتهمين «ياسر. ع، 39 عامًا، سائق ميكروباص»، و«عبير. ف، 34 عامًا، ربة منزل»، ليسا من أرباب الوظائف العمومية، ارتكبا وآخرين مجهولين، تزويرًا في محررات رسمية، وهي «رخصة قيادة خاصة» باسم «محمد. ع»، منسوب صدورها لوحدة مرور السلام، بطاقة هوية (كارنيه) شرطة باسم «محمد. ا» منسوب صدورها لوزارة الداخلية، بطاقة تحقيق شخصية باسم «أشجان. ع»، منسوب صدورها الأحوال المدنية.

وأوضحت التحقيقات، أن ذلك بطريق الاصطناع، بأن اتفقوا على إنشاء المحررات آنفة البيان، على غرار المحررات الرسمية الصحيحة، التي تصدرها الجهات الحكومية، مدونين بها البيانات المزورة المراد إثباتها، وذيلوها بتوقيعات عزوها زورا إلى المختصين بتلك الجهات الحكومية، وبصموها ببصمة خاتم مقلد، على غرار الخاتم الصحيح لها.

تقليد خاتم شعار الجمهورية

وأضافت التحقيقات، أن المتهمين قلدا وآخرين مجهولين، خاتم شعار الجمهورية لجهات حكومية مختلفة، وهي «وحدة مرور السلام التابعة للإدارة العامة للمرور، وقطاع الأحوال مدنية بوزارة الداخلية، الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية»، بأن جرى اصطناعها على غرار الخاتم، والعلامات الصحيحة منها، واستعملاها في بصم المحررات المزورة محل الاتهام الأول، مع علمهما بتقليدها، كما زوروا وآخرين مجهولين، توقيعات المختصين بالجهات الحكومية بالجهات المبينة بالإتهامين السابقين، واستعملاها في تذييل المحررات المزورة محل الإتهام الأول، مع علمهما بتزويرها.

تحريات المباحث

وجاء في تحريات المباحث، باستهدافه للمتهم الأول المطلوب ضبطه وإحضاره، فتمكن من ضبطه قائدًا لسيارة جواره المتهمه الثانية، وعثر معه حينها على ثلاث تحقيقات للشخصية بها صورته بأسماء مغايرة، ويطلب تحقيق شخصية من بجوراه فقدمت له تحقيق شخصية، ارتاب به وبمواجهتها تبين تزويره فضبطها.

وباستكمال مواجهتها دلاه على عين سكنية بها الأجهزة المستخدمة في ذلك، فاصطحبها وتمكن من ضبط عدتهم للتزوير، فعاد بهما والمضبوطات، واستكمل الإجراءات القانونية، وبتحريه السري بين له تكوين المتهمين لتشكيل عصابي لتزوير السندات، وانتحال الصفات لهم ولغيرهم مستخدمين جهاز الحاسب الآلي، وموصلاته المضبوطة في ذلك، متخذين من العين السكنية محل ضبط الأجهزة، مكان للقيام بذلك قاصدين كسب المال.