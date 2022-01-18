«تعليم الجيزة» تنفي إصابة 15 معلما بفيروس كورونا: «واحد فقط»

كشفت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، عن حقيقة إصابة 15 معلمًا بفيروس كورونا بمنطقة الهرم التعليمية، مؤكدة أن ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن هذه الأعداد غير دقيق على الإطلاق، فهناك إجراءات وقائية مشددة في جميع المدارس لمواجهة فيروس كورونا، وعدم السماح لأي معلم غير حاصل على اللقاح بدخول المدرسة، فضلاً عن إلزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامة الطبية.

شعبان: جميع اللجان الامتحانية يتم تعقيمها بصفة مستمرة

وقال نصار شعبان، مدير إدارة الهرم التعليمية، إن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد بين المعلمين حالة واحدة فقط، وتم عزلها لمدة 15 يومًا، مؤكداً أن الأرقام التي يتم تداولها بشأن إصابة 15 معلمًا غير دقيقة على الإطلاق، مشدداً على أولياء الأمور والطلاب بضرورة اتباع البيانات الرسمية فقط.

وأضاف «شعبان» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن جميع اللجان الامتحانية يتم تعقيمها بصفة مستمرة سواء قبل أداء الامتحان أو بعده، وتوزيع الطلاب عليها بما يحافظ على تحقيق التباعد الاجتماعي، موضحاً أنه لم يتم رصد أي إصابات بفيروس كورونا بين الطلاب حتى الآن، مشيراً إلى أن المديرية حريصة على التنسيق الكامل مع مديرية الصحة لتطبيق الإجراءات الوقائية.

قياس درجة حرارة الطلاب والمعلمين قبل دخول المدرسة

وأكد ناصر شعبان، أنه يتم قياس درجة حرارة الطلاب والمعلمين قبل السماح لهم بدخول المدرسة لأداء الامتحان، موضحاً أنه تم تخصيص طبيب زائر لكل مدرسة للاطمئنان على الحالة الصحية للطلاب والمعلمين وإيفاء المديرية بالحالة الصحية، مشدداً على جميع الطلاب وأولياء الأمور بضرورة تنفيذ كافة التعليمات بدقة.

يذكر أن أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة، وجه جميع مديري الإدارات بضرورة متابعة أعمال الامتحانات وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، موضحاً أنه غير مسموح بمخالفة تطبيق إجراءات كورونا.