«الأعلى للجامعات الخاصة» يناقش فتح باب تقدم الطلاب للأماكن الشاغرة غدا

يعقد المجلس الأعلى للجامعات الخاصة برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وحضور رؤساء الجامعات الخاصة، بمشاركة الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، اجتماعه الدوري، لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة المتعلقة بالتعليم الجامعي فيها.

وكشف مصدر بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة في تصريحات لـ«الوطن»، عن أنه من المقرر أن يناقش الاجتماع، مدى انتظام أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري، وكذلك الاستعداد الفصل الدراسي الثاني، ومتابعة موقف التطعيمات ضد فيروس كورونا كوفيد 19، بمختلف الكليات من طلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، بجانب متابعة الاستعدادات لمواجهة أي سيناريوهات تتعلق بأزمة كورونا.

مواعيد فتح باب التقديم والقبول في الجامعات الخاصة

وبشأن التنسيق ومواعيد فتح باب التقديم والقبول في الجامعات الخاصة، أوضح المصدر، أنه من المقرر مناقشة مقترح فتح باب التقدم للجامعات الخاصة على الأماكن الشاغرة خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن هناك مقترح بفتح التقدم 5 فبراير المقبل، بجانب مناقشة عدد من المقترحات المتعلقة بقواعد تنسيق القبول بالجامعات الخاصة، أبرزها قواعد التحويل بين الجامعات الخاصة.

امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري

وتواصل الجامعات الحكومية والخاصة، امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19، أبرزها منع الطلاب غير الحاصلين على لقاح كورونا من دخول امتحانات الفصل الدراسي الأول، مع التشديد على ضرورة ارتداء الكمامة طوال فترة التواجد بالجامعة، وكذلك تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي.

وأكد المصدر، أن الامتحانات بمختلف الكليات تسير بصورة منتظمة وهادئة، دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن، منوهة بأنه جرى التشديد على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، وتطبيق قرارات مجلس الوزراء.