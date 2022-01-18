الأرصاد: نشاط في حركة الرياح والحرارة تسجل 6 درجات على القاهرة ليلا

أكدت هيئة الإرصاد الجوية، أنّ هناك مزيدا من الإحساس ببرودة الجو، بسبب انخفاض درجات الحرارة، التي تشهدها كافة الأنحاء اليوم وغدا، وذلك نتيجة نشاط الرياح الباردة، كما تقل فرص سقوط الأمطار خلال ساعات النهار على كافة الأنحاء وتجدد ليلا علي السواحل الغربية.

الرياح الشمالية الغربية تزيد برودة الطقس

وقال الدكتورة إيمان شاكر، بهيئة الأرصاد الجوية، إنّ الرياح الشمالية الغربية القادمة من البحر المتوسط، بالإضافة إلى الكتلة الباردة القادمة من جنوب شرق أوربا، تزيد برودة الطقس، لافتة إلى أنّ درجة الحرارة العظمي على القاهرة ستصل إلى 15 درجة نهارا و6 درجات ليلا.

انخفاض نسبة الرطوبة يزيد الإحساس ببرودة الجو

وأضافت «شاكر»، خلال تصريحات تليفزيونية، قبل قليل، أنّ الانخفاض الشديد في نسبة الرطوبة يزيد الإحساس ببرودة الجو، ومن المتوقع سقوط أمطار متفاوت الشدة على أماكن مختلفة من انحاء الجمهورية، منها السواحل الشمالية، ومناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، ومن المتوقع أن يستمر سقوط الأمطار، حتى الأربعاء على السواحل الشمالية، حيث تتنوع شدتها بين متوسطة وخفيفة، وتشمل محافظات الوجه البحري، وتمتد إلى القاهرة الكبرى.

وأشارت إلى زيادة في نشاط الرياح، التي تتراوح سرعتها ما بين 60-70 كم فى الساعة، ما يؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية، بالبحر المتوسط، ويصل ارتفاع الأمواج ما بين 3-5 أمتار، وبالتالي الظروف غير مناسبة لعمليات الصيد والملاحة.

كما أكدت ظهور الشبورة الكثيفة بدء من مساء الغد وحتى يوم الجمعة القادم على الطرق الصحراوية والزراعية القريبة من المسطحات المائية، والطرق المؤدية إلى السواحل الشمالية والوجه البحري، وجنوب الصعيد، والقاهرة الكبرى، حيث ستنخفض معها الرؤية الأفقية بشكل كبير، لهذا ننصح بتوخي الحذر أثناء القيادة.