عمر كمال يطرح «بحبك» بعد غنائها في عيد ميلاد ياسمين عبدالعزيز

طرح عمر كمال، منذ قليل، أغنية «بحبك»، التي غناها أول أمس بعيد ميلاد ياسمين عبد العزيز، عبر قناته على اليوتيوب، وهي من كلمات محمود عليان، وألحان وتوزيع محمود سعيد.

كلمات أغنية بحبك لعمر كمال

وتقول كلمات أغنية بحبك لعمر كمال: «بحبك إيه.. بحبك كلمة توصف إيه.. في إحساسي يا أغلى الناس.. يا ست الكل.. تاج راسي ده أنا لو عنك أتكلم.. سنين وسنين يعدي العمر وأنا بوصف في إحساسي.. وأنا لو عليا أجيب لك من القمر حتة وأجيب لك من النجوم ستة وفوقهم روحي وعنيا.. وأنا لو عليا آخد من عمري وأديلك ومليون غنوة.. أغنيلك وأجيبلك قلبي ده هدية يا روح قلبي.. يا ساكنة عيوني.. والننى مافيش غيرك.. في كل الدنيا يشغلني بتفاصيلك.. أنا لو غبتي بس ثواني عن عيني مابيبطلش قلبي عليكي يسألني».

وكتب عمر، عبر حسابه على الفيس بوك؛ ترويجا للأغنية: «هدية أحمد العوضي لياسمين عبد العزيز في عيد ميلادها، التريند الجديد ثقة في الله نجاح».

مهرجان أنتي قلبي لعمر كمال وشيماء مغربي

يذكر أن عمر كمال طرح مهرجان أنت قلبي مع المطربة شيماء مغربي، وحقق الكليب 18 مليون مشاهدة في 3 أسابيع.

وجاءت كلمات المهرجان كالتالي: «أنتي قلبي وربنا نسيتيني العكننة تخنقيني تعصبيني مش هتمشي من هنا كل حاجة في دنيتي أنتي أصلا ضحكتي وبأمانة أنتي الأمانة نفسي آخد فرصتي ماتيجي لحظة جنبي وتخشى قلبي دانت اللي شاغل البال حبيبي بس أنت مين غيرك أنت فالتة وعاجبني يا غزال مافيش بعد وعد لو برق رعد هفضل معاك مهما طال يا نور عيني ياللي شمسي وضلي قمري وجمالك خيال أنتي فيلم وأنا البطل ياللي أحلى من العسل مش هغيب أنا مش هسيب حتى».