بريد الوطن.. لغتنا العربية هويتنا ما بقيت الحياة

تعد اللغة العربية من أقدم اللغات السامية وأكثر لغات المجموعة السامية متحدثينَ، وإحدى أكثر اللغات انتشاراً فى العالم، ومن بين اللغات الأكثر استخداماً فى الإنترنت.

اللغة العربية لغة القرآن الكريم معجزة نبينا محمد صل الله عليه وسلم وتتميز بقدرتها على احتواء الألفاظ من اللغات الأخرى بشروط دقيقة معينة.. فيها خاصية الترادف والأضداد والمشتركات اللفظية، وتتميز كذلك بظاهرة المجاز والطباق والجناس والمقابلة والسجع والتشبيه، وبفنون اللفظ كالبلاغة وما تحويه من محسّنات.

اليوم العالمى للغة العربية هو يوم للاحتفاء باللغة العربية، فبعد إصدار جامعة الدول العربية فى دورتها الستين قراراً يقضى بجعل اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية للأمم المتحدة وباقى هيئاتها ترتب عنه صدور قرار الجمعية العامة رقم 3190 خلال الدورة 28 فى ديسمبر 1973 يوصى بجعل اللغة العربية لغة رسمية للجمعية العامة وهيئاتها، وفى جدول الأعمال عام 1974 أدرج استخدام اللغة العربية كلغة عمل فى دورات المجلس التنفيذى بناءً على طلب من حكومات مصر والجزائر والعراق وليبيا والكويت والسعودية واليمن وتونس ولبنان، وفى شهر أكتوبر عام 2012 وعند انعقاد الدورة 190 للمجلس التنفيذى لليونيسكو تقرر تكريس يوم 18 ديسمبر يوماً عالمياً للغة العربية، واحتفلت اليونيسكو فى تلك السنة للمرة الأولى بهذا اليوم، وفى 23 أكتوبر عام 2013 قررت الهيئة الاستشارية للخطة الدولية لتنمية الثقافة العربية التابعة لليونيسكو اعتماد اليوم العالمى للغة العربية كأحد العناصر الأساسية فى برنامج عملها لكل سنة.. علينا أن نعتز بلغتنا العربية لأنها هويتنا ما بقيت الحياة.

د. إبراهيم خليل إبراهيم، عضو اتحاد كتاب مصر والعرب

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