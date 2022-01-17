بريد الوطن .. الشرطة في خدمة القانون.. «الجزار» نموذج مُشرِّف

يتردد البعض فى الذهاب إلى أقسام الشرطة، للمطالبة بحق، أو حل مشكلة، أو تسوية خصومة، أو تنفيذ حُكم ما.. لكن لدىَّ تجربة شخصية مع أحد ضباط مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة «النقيب أحمد الجزار»، حيث تواصلَت معى إحدى «المطلَّقات» طالبة المساعدة فى تنفيذ حكم الحصول على نفقة أطفالها، راجيةً توضيح الأمر لأحد ضباط مركز شرطة منشأة القناطر، لأنها لم تمر بتجربة مماثلة.. فوراً بحثتُ عن رقم هاتف أحد الضباط هناك.. وقمتُ بالاتصال بـ«النقيب الجزار» دون سابق معرفة.. وبمجرد شرح المشكلة، طلب إرسال السيدة فى اليوم التالى إلى المركز، واستقبلها بكل ترحاب، ولم يتوانَ فى تنفيذ القانون، والتصرف بحكمةٍ مع طليقها، بإحضاره إلى مكتبه، مطالباً له بأداء الحق القانونى لأطفاله وإعطائهم نفقتهم، وتعهُّده شخصياً بأداء طليقها لذلك، وأن (المبلغ) فى رقبته حتى يصل فى موعده للأسرة بانتظام، مراعياً الحالة الاجتماعية لهذه الأسرة.. وفعلاً تم ما تعهَّد به.. وبمناسبة «عيد الشرطة» أحب أن أهمس فى آذان الجميع قائلاً إن «النقيب أحمد الجزار» ضرب المثل فى الجمع بين «أداء الواجب وتطبيق القانون، والتواضع والإنسانية، ومراعاة ظروف المواطنين»، وقدم نموذجاً عملياً مشرفاً يُحتذى به لرجال الشرطة.. يستحق منا كل التقدير.

رزق عبدالمنعم خليف

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