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محمود مسلم

بريد الوطن .. ابن بلادي

كتب:

الوطن
08:47 م | الإثنين 17 يناير 2022
ابن بلادي

ابن بلادي

وبحبك يا ابن بلادى

يا ربيع العمر البادى

وزهر الورد النادى

يا حب قلبى وودادى

بحب الفارس الأسمر

أبو قلب شهد ومكرر

وشارب من النيل السكر

ولسانه مسك وعنبر

ولخفة دمه بحبه أكتر

سمار ورجولة ولا المنظر

ولبلدى دمه ما يستخسر

يفديها بروحه يمكن أكتر

                                                                         زكية العز

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