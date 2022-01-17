بريد الوطن .. ابن بلادي
كتب:
الوطن
08:47 م | الإثنين 17 يناير 2022
ابن بلادي
وبحبك يا ابن بلادى
يا ربيع العمر البادى
وزهر الورد النادى
يا حب قلبى وودادى
بحب الفارس الأسمر
أبو قلب شهد ومكرر
وشارب من النيل السكر
ولسانه مسك وعنبر
ولخفة دمه بحبه أكتر
سمار ورجولة ولا المنظر
ولبلدى دمه ما يستخسر
يفديها بروحه يمكن أكتر
زكية العز
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