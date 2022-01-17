بريد الوطن .. ابن بلادي

وبحبك يا ابن بلادى

يا ربيع العمر البادى

وزهر الورد النادى

يا حب قلبى وودادى

بحب الفارس الأسمر

أبو قلب شهد ومكرر

وشارب من النيل السكر

ولسانه مسك وعنبر

ولخفة دمه بحبه أكتر

سمار ورجولة ولا المنظر

ولبلدى دمه ما يستخسر

يفديها بروحه يمكن أكتر

زكية العز

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