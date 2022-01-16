بريد الوطن .. بين الذكاء والحكمة

هناك فهم مغلوط يخلط بين الذكاء والحكمة، فكلمة ذكاء تعنى سرعة الفهم بينما كلمة حكمة تعنى عمق الفهم، فالكثيرون قد يتمتعون بذكاء عالٍ ولكنهم أبعد ما يكونون عن وصفهم بلقب الحكماء، وقد يستقبل الشخص الذكى خبراً ما ثم يتصرف تلقائياً وبسرعة بناءً على ما لديه من معلومات حالية وفى حدود ما يمليه عليه ذكاؤه فى الموقف، فهى قدرة عقلية فقط، لذلك قد يتسرع فى أحكامه أو يُصدر قرارات خاطئة، وهنا لا يسعفه الذكاء أبداً بدون توافر الحكمة، فهما صفتان منفصلتان، ولكن على العاقل أن يجمع بينهما.

أما الحكمة فتُعتبر مجموعة مترابطة من عدة صفات عقلية قد يكون صاحبها متوسط الذكاء ولكنه يمتلك ما يكفى من صفات تجعله حكيماً، وتبدأ الحكمة بالمعرفة والعلم وجمع المعلومات الكافية ثم القدرة على الصبر وتهذيب النفس لأن طبيعة الإنسان تميل إلى العجلة والتسرع، ويجب على الشخص الذى يسعى إلى اقتناء الحكمة أن يمتلك الخبرات الحياتية الكافية من مواقف قد مر بها سابقاً شخصياً أو قد يمكن تعلمها وتأملها من حياة آخرين فى الحياة، وأخيراً طلب إرشاد الله ومعونته، وبذلك يكتمل مفهوم الحكمة.

د. ريمون ميشيل

استشارى الصحة النفسية وكاتب فى مجال العلوم الإنسانية

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