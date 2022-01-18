بريد الوطن.. يا حبيباً

يا حبيباً أطفئ النارا...

إن قلباً للظى سارا

رب شوق قد سلا نبضا...

رب فكر بالهوى حارا

يا خليلى لا تقل أنى..

من جفاه زادنى نارا

كم ليالٍ زارنى طيف...

من لحاظ تهجر الدارا

يالواشٍ مُخبر أنى..

عن لقاء بيننا دارا

يالشادٍ فى الفضا يشدو..

بشجون أبكت الغارا

ليس من طبع الهوى غدر...

التمس للحب أعذارا

سلوى أبوهلال

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