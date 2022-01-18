بريد الوطن.. شقة ضمن الحالات القاسية يا وزير الإسكان

أنا سيدة متزوجة وأعول بنتاً وولداً فى التعليم، وزوجى رجل أرزقى، ليس لديه عمل ثابت، ولا دخل ثابت، ونقيم فى شقة مستأجرة طبقاً لقانون الإيجار الجديد، ندفع لها شهرياً ألف جنيه، وعدم وجود مورد رزق حال دون أن نتقدم للحصول على وحدة سكنية ضمن حالات الإسكان الاجتماعى والشباب ومحدودى الدخل، لأن الشروط التى وضعتها وزارة الإسكان صعبة علينا، فلا يتوفر لدينا دخل ثابت ومفردات مرتب وليس لدينا قدرة على دفع مقدم الحجز الذى تطلبه الوزارة نظير الحصول على وحدة سكنية، لذلك نناشد السيد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان التكرم بمنحنا وحدة سكنية ضمن الوحدات التى تخصصها الوزارة للحالات القاسية والأولى بالرعاية.

بسمة سيد حسن - دار السلام - القاهرة

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