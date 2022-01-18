نقيب التمريض: قرارات الرئيس تصب في خطة الدولة للقضاء على العجز

تقدمت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، وعضو مجلس الشيوخ، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لموافقته على ضم تخصصات التمريض وطب الأسنان والعلاج الطبيعي إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز، التي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز.

التمريض يؤدي نحو 70% من العمل الطبي

وأشارت فى بيان لها اليوم، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، حريص على الاستثمار فى القوى البشرية، إذ أنه راعى امتياز التمريض ومساواتهم بباقي التخصصات الطبية، لافتة إلى أن المنظومة الصحية فريق متكامل، وليست قاصرة على فئة معينة.

وأضافت كوثر محمود، أن أطقم التمريض تؤدي نحو 70% من الخدمات الطبية المقدمة فى المنشآت الصحية، لافتة إلى أن قرار الرئيس سيصب فى خطة الدولة للقضاء على عجز التمريض، بل وتحفيز الطلاب على الالتحاق بكليات التمريض، الذي يعد حافزا لجذب الطلاب على الالتحاق بالمهنة.

حافز إضافى يبدأ من 175

وقالت إن الدكتور محمد معيط وزير المالية، كان حريصا على إبلاغ النقابة بقرار الرئيس شخصيا، موضحة: «تلقيت اتصالا هاتفيا من الدكتور محمد معيط، فور اجتماعه بالرئيس، لإبلاغى بموافقة الرئيس على رفع مكافأة الامتياز لطلاب التمريض، الذي كان أحد مطالب النقابة لسنوات طويلة، متقدمة له بالشكر على جهده المبذول فى هذا الملف».

وأضافت أنه جرى مناقشة مع وزير المالية، حافز الـ13% من الأجر الأساسي بحد أدنى 100 جنيه، وذلك للمخاطبين بقوانين خاصة، مثل قانون 14 الخاص بتنظيم حوافز المهن الطبية، بالإضافة إلى حافز إضافي، يبدأ من 175 جنيه حتى 400 جنيه حسب الدرجة الوظيفية، لافتة إلى أنه سيجرِ تفعيل هذه الحوافز، وحوافز الامتياز، وحوافزالعاملين بالقطاع الصحي للعام المالي الجديد، يوليو 2022.

نقيب التمريض تشكر وزير التعليم العالي

كما تقدمت بالشكر للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العالي، والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، لاهتمامه بملف مكافأة الامتياز للتمريض، التي تشمل الحاصلين على بكالوريوس التمريض والمعاهد الفنية ومساواتها بمكافأة الامتياز للأطباء، لافتة إلى أن وزارة التعليم العالي، قطعت شوطا كبيرا في هذا الملف، وانتهت من كل الإجراءات ورفعتها لوزارة المالية.