انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول‏ لمعهد التمريض بجامعة المنصورة

مع انطلاق العام الميلادي الجديد 2022، بدأ طلاب المعهد الفني للتمريض بجامعة المنصورة، الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الاول للعام الأكاديمي 2021/2022، التابع لإدارات كلية التمريض جامعة المنصورة.

عميدة كلية التمريض تتفقد الامتحانات

وتفقدت سير الامتحانات، اليوم، الدكتورة أمينة النمر، عميد كلية التمريض جامعة المنصورة، والدكتورة رباب السيد حسن، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة فاطمة الإمام، مدير المعهد الفني للتمريض، والدكتورة هيام الرفاعي، وكيل المعهد لشؤون التعليم والطلاب، وعبد البصير عبده، أمين الكلية لسير العملية الاختبارية، مع اول يوم من بدء الاختبارات النهائية وسط إتباع الإجراءات الاحترازية وإحضار الطلاب بطاقة التطعيم لفيروس كورونا مع الكارنيه.

تدريب أعضاء هيئة التدريس على الامتحانات الإلكترونية

ومن جهة أخرى، عقد مركز تقنية الاتصالات والمعلومات بجامعة المنصورة تدريبا لأعضاء هيئة التدريس رؤساء الكنترول بكليات الجامعة على نظام الامتحانات الإلكترونية الجديد، وحضر التدريب كل من الدكتور محمد عطية، نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة نهى هيكل، وكيل كلية الحسابات والمعلومات ورئيس نظام الامتحانات الإلكترونية، والدكتور شريف كشك، مدير مركز تقنية الاتصالات والمعلومات.

وحاضر في التدريب محمد نجاتي، مسؤول فريق الدعم الفني بالمركز للتعريف بالنظام الجديد، وكيفية إعداد الاختبارات، وإضافة الطلاب واللجان والإشراف على الامتحانات.

وأشاد الدكتور محمد عطية، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب بالنظام الجديد، وقدرة رؤساء الكنترول بالكليات على إدارة الاختبارات الإلكترونية بشكل جيد لاستكمال منظومة التحول الرقمي بالجامعة.