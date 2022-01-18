«التعليم» توفر بثا مباشرا لمراجعة العربي لطلاب أولى وثانية ثانوي

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، على جميع طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، بضرورة متابعة البث المباشر لمراجعة مادة اللغة العربية، الساعة الثالثة عصر غدا الأربعاء، على منصة «حصص مصر التعليمية»، كما سيتم توفير مراجعة لطلاب الصف الثاني الثانوي، الساعة الرابعة عصر بعد غد الخميس.

المنصة لا تقدم أي تعهدات بخصوص الصلاحية

ذكرت الوزارة، أن منصة حصص مصر لا تقدم أي تعهدات بخصوص الصلاحية وإمكانية الاعتماد على الفعالية والتوافر والالتزام بالوقت المناسب والضمان أو الدقة للموقع أو المحتوى لأي غرض معين، موضحة أنه في أقصى الحدود المسموح بها طبقا للقانون المطبق، فإن جميع هذه المعلومات والبرامج والمنتجات والخدمات والأشكال التابعة يتم تقديمها بدون ضمانات أو شروط من أي نوع.

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وأوضحت أن المنصة ومن يتبعها من مزودي الخدمات ومانحي التراخيص والموردين يعلنون بناءً عليه إخلاء مسئوليتهم من جميع الضمانات والشروط من أي نوع بخصوص الموقع والمحتوى وأي إقرار أو معلومات سواء شفوية أو تحريرية يتم الحصول عليها من هذا الموقع بأي وسيلة أو بأي شكل من الأشكال لا تؤدي إلى إيجاد أي ضمانات غير مبينة صراحة في العقد.

تنزيل الملفات من على الموقع

ونوهت وزارة التعليم إلى أن المنصة لا تضمن أن الملفات المتوافرة للتنزيل في الموقع ستكون خالية من أي فيروسات برمجية أو كود كمبيوتر أو ملفات أو برامج ضارة أخرى والروابط لمواقع الغير على الإنترنت أو المعلومات الخاصة بالغير مقدمة فقط وحصريا لأغراض السهولة المرجعية لخدمة الطلاب ولا تمثل أو تتضمن تظهيرا أو تأييدا أو موافقة أو توصيلات من قبل منصة حصص مصر بخصوص الغير أو مواقع الغير أو معلومات الغير.