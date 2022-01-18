«التعليم» تعلن تفاصيل امتحان الأحياء لـ«أولى وتانية ثانوي» 2022

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني، المواصفات الفنية للورقة الامتحانية في مادة الأحياء، للصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي الحالي 2021/2022، والتي يتم عقدها يوم السبت 22 يناير الجاري، والمعدة من قبل المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

وشدّدت وزارة التربية والتعليم، علي جميع المدارس بالالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية للطلاب النظاميين، وطلاب المنازل، وتصميم امتحانات نصف العام للصفين الأول والثاني الثانوي، طبقاً لمواصفات المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

14 درجة لأسئلة الاختيار من متعدد و6 للمقالي

وحدد المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، مواصفات امتحان مادة الأحياء للصف الأول الثانوي، كالتالي:

- 50% من الامتحان للمستويات المعرفية (الفهم) بمجموع 10 درجات.

- 40% من الامتحان للمستويات المعرفية (التطبيق) بمجموع 8 درجات.

- 10% من الامتحان للمستويات المعرفية (التحليل) بمجموع درجتين.

- وضع 70% من الامتحان بصيغة أسئلة اختيار من المتعدد بمجموع درجات 14 درجة.

- 30% أسئلة مقالية قصيرة بمجموع درجات 6.

40% أسئلة فهم و21 درجة لأسئلة الاختيار من متعدد

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، الموصفات الفنية التي وضعها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي لامتحان مادة الأحياء لطلاب الصف الثاني وتكون مقسمه كالتالي:-

- 40% من الامتحان للمستويات المعرفية (الفهم) بمجموع 12 درجة.

-40% للمستويات المعرفية (التطبيق) بمجموع 12 درجات.

-20% من الامتحان للمستويات المعرفية (التحليل) بمجموع 6 درجات.

- وضع 70% من الامتحان بصيغة أسئلة اختيار من المتعدد بمجموع درجات 21 درجة.

- 30% أسئلة مقالية قصيرة، بمجموع درجات 9 درجات.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرر إلغاء الامتحانات الالكترونية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي واستبدالها بالورقية بنظام الأوبن بوك، وأن يكون لكل مدرسة امتحان مختلف عن الأخرى.