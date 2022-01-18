أول تعليق من والدة طفل تبول في اللجنة الامتحانية بعد منعه من دخول الحمام

لم تتمالك والدة الطالب الذي منعه «المعلم» من دخول الحمام أثناء امتحان مادة اللغة العربية في الصف الرابع الابتدائي بمدرسة فاطمة الزهراء بحدائق حلوان التابعة لإدارة المعصرة التعليمية، أعصابها بعد أن هاتفت نجلها عقب مرور وقت الامتحان لتطمئن منه على نوعية الأسئلة وكيف أجاب عليها، ليصلها عويل ابنها كنداء عاجل هرولت على إثره إلى المدرسة ومعها «غيار لابنها».

الأم: المعلم رفض دخول ابني الحمام

تقول «م ج» والدة الطفل: «ابني بعد مرور جزء من الوقت المخصص للإجابة على امتحان اللغة العربية طلب من المعلم دخول الحمام، ورفض المعلم ذلك بعد أن نهر الطفل بكلمات اقعد مكانك مفيش حمام»، موضحة أن ابنها حاول تماسك أعصابه على قدر استطاعته لكن وقت الامتحان طويل، فتبول على نفسه في اللجنة الامتحانية.

شكوى لمديرة المدرسة

أضافت في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنها ذهبت إلى المدرسة على الفور بعد سماعها بكاء نجلها في الهاتف المحمول وتقدمت بشكوى رسمية لمديرة المدرسة، مؤكدة أن ما فعله المعلم أمر غير مقبول، ولم يراع سن طفل في الصف الرابع الابتدائي.

وأشارت إلى أن المدرسة حولت المعلم للتحقيق، متمنية «نسف» هذه النوعية من المعلمين في جميع المدارس وضرورة عمل اختبارات نفسية لأي معلم لاكتشاف مدى قدرته ومرونته في التعامل مع الأطفال، لافتة إلى أن الأمر أثر بالسلب على نفسية ابنها.

طالبت والدة الطفل، أن يأخذ المعلم عقابه جراء فعله هذا، والتحقيق معه على الفور، موضحة أن مديرة الإدارة التعليمية طلبت مقابلتها للوقوف على تفاصيل الواقعة والتحقيق مع المعلم.

التحقيق مع المراقب

وقررت نجوى أحمد، مديرة إدارة المعصرة التعليمية تحويل المعلم للتحقيق للوقوف على أسباب فعله، مؤكدة أنه سلوك غير مقبول، وقررت مقابلة ولي أمر الطالب لمعرفة تفاصيل الواقعة منه وعلى أساسها يتم البت فيها.