شذى تعلن تعافيها من فيروس كورونا بعد أسبوع من الإصابة

أعلنت الفنانة شذى، اليوم الثلاثاء، تعافيها من كورونا بعد أسبوع من إصابتها بالفيروس.

شذى تنشر نتيجة فحص كورونا

ونشرت شذى نتيجة فحص فيروس كورونا الذي خضعت له أمس، وذلك عبر خاصية «ستوري» على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وعلقت: «سلبي.. خالية من كورونا».

وكتبت شذى، عبر حسابها على إنستجرام، خلال الأيام القليلة الماضية: «الحمد لله إيجابي كورونا بالرغم من تلقي جرعتين من اللقاح، كل واحد يخلي باله من نفسه».

شذى تكشف تفاصيل حالتها الصحية

وقالت شذى، في تصريح سابق لـ«الوطن»، أنها تعاني من آلام في جميع أنحاء جسدها، وعدم قدرتها على التنفس والحركة بسبب صعوبة الفيروس.

يذكر أن شذى طرحت أجدد أغانيها عبر حسابها الرسمي على موقع الفيديوهات يوتيوب، التي تحمل اسم «اشتغالة ولا لا»، وهي من تأليف وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع جيزو، ونالت الأغنية إعجاب الجمهور، وتخطت حاجز المليون مشاهدة منذ طرحها من 3 أشهر فقط.

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي: «كان حسن ظني فيك خيابة لا مش طيبة وعلشان بحبك كنت سايبة قلبي في إيديك، فرطت فيا ولا لا، جيت عليا ولا لا، كانت اشتغالة ولا لا، عيني في عينيك عندك طريقة نظرتك ساهية وبريئة».

من المقرر أن تقدم شذى خلال الأيام المقبلة، عددا جديدا من الأغنيات التي تعمل عليها منذ فترة، رفقة عدد من الشعراء والملحنين والموزعين.