أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 19-1-2022 في مصر

تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية المصرية اليوم الأربعاء، بعيد الغطاس المجيد 2022، وهو من الأعياد السيادية، حيث يستقبل الإخوة المسيحيين التهاني، وتكثر اللقاءات والعزومات، وتكون الدواجن واللحوم من أساسيات موائد المصريين، لذلك يبحث الكثيرون عن أسعار الدواجن واللحوم الحمراء في الأسواق.

ويرصد موقع بوابة «الوطن» أسعار الدواجن في الأسواق المصرية اليوم، وفق جولة لعدد من الأسواق بمنطقة الدقي ووسط البلد، إضافة لأسعار اللحوم الحمراء في السوق والمجمعات الاستهلاكية.

أسعار الدواجن في السوق المحلي

ووفق التجار والباعة، تراوح سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء بين 31 إلى 33 جنيهًا، والتي تختلف من مكان لآخر حسب المنطقة، ويُباع البانيه الممتاز درجة أولى بنحو 90 جنيهًا، والدرجة الثانية بنحو 80 جنيهًا، بينما وصل سعر الأوراك لنحو 38 جنيهًا، وتراوح سعر الدبابيس بين 42 إلى 45 جنيهًا.

وجاء سعر الأجنحة الفريش بنحو 27 جنيهًا، والهياكل بنحو 23 جنيهًا، وجاءت الفرخة المجمدة بوزن كيلو ونصف الكيلو بسعر 36 جنيهًا، بينما سعر الكيلو جرام من الفراخ البلدي وصل لنحو 37 جنيهًا، في حين تباع الفرخة وزن 1250 جراما في المحلات التجارية بنحو 45 جنيهًا.

وجاء سعر الأرنب وزن 2 كيلو بنحو 70 جنيهًا، وتراوح سعر الكيلو جرام من البط بين 45 إلى 50 جنيهًا، والرومي بين 50 إلى 53 جنيهًا، فضلا عن أنّ جوز الحمام وصل لنحو 90 جنيهًا، بينما وصل سعر جوز السمان متوسط الحجم لنحو 25 جنيهًا.

أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

أما اللحوم الحمراء، فتوافرت في محلات الجزارة والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ بيع الوطنية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، وتراوح سعر كيلو الكندوز بين 130 إلى 160 جنيهًا.

ووصل سعر الكيلو جرام من اللحم الضأن لنحو 145 جنيهًا، والجملي لنحو 120 جنيهًا، ووصل سعر الكيلو جرام من اللحم المفروم لـ110 جنيهات، والبتلو لـ150 جنيهًا، والكبده لـ130 جنيهًا.