أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 18-1-2022 في مصر

يحتفل الأقباط الأرثوذكس المصريين الأربعاء المقبل بعيد الغطاس، وهو أحد الأعياد السيادية في الكنيسة المصرية، وتنتشر العزومات واللقاءات العائلية، وتكون الدواجن والقلقاس وجبة أساسية على المائدة، لذلك يستعرض موقع بوابة «الوطن» أسعار الدواجن في الأسواق المحلية والمحلات التجارية، وفق الأسعار المعلنة من الشعبة.

أسعار الدواجن في السوق المحلي

وبحسب جولة ميدانية أجرتها بوابة «الوطن» على الأسواق المحلية بمنطقتي الدقي وإمبابة لاستطلاع أسعار الدواجن، إذ بلغ سعر الكيلو جرام من الفراخ البيضاء بين 31 إلى 33 جنيهًا، حسب المنطقة، أما الفرخة المجمدة في المجمعات الاستهلاكية وزن 1200 جرام فكانت بسعر 34 جنيهًا، أما سعر الدواجن المقطعة فكانت الأوراك بنحو 36 جنيهًا، والبانيه بـ80 جنيهًا، الدبابيس بـ45 جنيهًا، والأجنحة بنحو 25 جنيهًا، والهياكل بنحو 19 جنيهًا.

وجاء سعر الكيلو جرام من الفراخ البلدي نحو 37 جنيهًا، بينما البط بنحو 42 جنيهًا، والأرانب وزن 2 كيلو بنحو 70 جنيهًا، والرومي 52 جنيهًا للكيلو، بينما الشيش طاووق المتبل بنحو 46 جنيهًا، وغير المتبل بنحو 42 جنيهًا.

بورصة الدواجن في السوق المحلي

وقال عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إنّ سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء تراوح بين 26 إلى 27 جنيهًا من المزرعة، ليصل للمستهلك بنحو 31 جنيهًا، موضحًا أنّ السعر يختلف من منطقة لأخرى حسب تكلفة النقل، وجودة المنتج.

وأضاف أنّ سعر الكيلو جرام من الساسو وصل لنحو 36 جنيهًا، بينما الأمهات وصل لسعر 26 جنيهًا، والبلدي 32 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض في السوق

وأوضح عبدالعزيز، أنّ سعر كرتونة البيض الأبيض وصل في المزارع لنحو 48.5 جنيه للبيض الأبيض، لتباع في الأسواق للمواطنين بنحو 52 جنيهًا، موضحًا أنّ سعر كرتونة البيض الأحمر يصل في المزرعة لنحو 49 جنيهًا، ويصل للمستهلك بنحو 50 جنيهًا، أما البيض البلدي وهو الأغلي سعرًا فوصل لنحو 58 جنيهًا في الأسواق، مؤكدًا أنّ عملية العرض والطلب هي المسؤولة عن استقرار أسعار البيض من عدمه.