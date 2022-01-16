شعبة الدواجن: ارتفاع طفيف في أسعار «الفراخ» والبيض

تبحث ربات البيوت عن بورصة الدواجن في السوق المحلي، باعتبارها من الأغذية الرئيسية على موائد المصريين، عدة مرات أسبوعيًا، باعتبار أسعارها مناسبة فهي منخفضة نسبيًا مقارنة باللحوم الحمراء، وارتفعت أسعار الدواجن اليوم في السوق المحلي والأسواق بشكل طفيف، حيث وصلت للمستهلكين في الأسواق بسعر تراوح بين 31 حتى 35 جنيهًا للكيلو، بسبب ارتفاع تكلفة النقل في بعض المناطق، بارتفاع بنحو جنيه واحد عن تسليم المزارع.

أسعار الدواجن في السوق المحلي

وبحسب الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، ارتفعت أسعار الدواجن بشكل طفيف، حيث وصل سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء من المزارع بنحو 27 جنيهًا، مقابل 26 جنيهًا الأسبوع الماضي، لتباع في السوق المحلي بين 31 إلى 35 جنيهًا.

بورصة الدواجن في السوق المحلي

وأضاف أنّ سعر الكيلو جرام من الفراخ الساسو بنحو 45 جنيهًا، بينما سعر الكيلو جرام من الفراخ الأمهات بنحو 30 جنيهًا، بينما سعر الكيلو جرام من الديوك الرومي ما بين 50 إلى 65 جنيهًا، بينما وصل سعر الكيلو جرام من البط بين 55 إلى 60 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض في السوق

ووصل سعر كرتونة البيض في المزارع 48.5 جنيه للبيض الأبيض، وتصل للمستهلك 52 جنيهًا، بينما يرتفع سعر كرتونة البيض الأحمر بنحو 1.5 جنيه، ليباع من المزرعة بنحو 50 جنيهًا ويباع للمستهلك بنحو 54 جنيهًا، بينما بلغ سعر كرتونة البيض البلدي نحو 58 جنيهًا، ليباع في الأسواق والمحلات بنحو 65 جنيهًا.

أسعار الدواجن العمومية

واختلفت أسعار الدواجن قليلا في المحلات التجارية الكبرى «سوبر ماركت»، حيث وصل سعر كيلو الدبابيس لنحو 52 جنيهًا، والأوراك لنحو 42 جنيهًا، بينما وصل سعر الفرخة البلدي وزن كيلو ونصف بنحو 65 جنيهًا، ووصل سعر كيلو البانيه لـ85 جنيهًا، بينما وصل سعر الفرخة البيضاء لنحو 48 جنيهًا، وسعر كيلو جرام أجنحة الدواجن البيضاء لنحو 27 جنيهًا.