فرد الأمن المتهم في واقعة شدوى الحضري بعد خروجه من الحبس: «كابوس وانزاح» (فيديو)

علق «عبد المنعم»، فرد الأمن المتهم في واقعة شدوى الحضري، ابنة عصام الحضري مدرب حراس مرمى منتخب مصر، على الحادث بعد مغادرته قسم شرطة ثان أكتوبر.

كابوس وانزاح

وقال خلال بث مباشر مع «الوطن»: «الحمد لله والشكر لله، بشكر كل الناس اللي وقفت جنبي، كان كابوس وانزاح، كانوا أصعب 6 أيام في حياتي كلها، بس أنا اتعلمت درس عمري ما هنساه».

وأضاف فرد الأمن: «أنا سعيد بوقفة الناس معايا ومش هقدر أتكلم في أي حاجة غير كده، الحمد لله على كل حال، بس أنا فرحان جدا أن الموضوع خلص وخرجت».

ومن جانبه، أكد خالد، شقيق فرد الأمن المتهم في واقعة شدوى الحضري: «الموضوع خلص واحنا الحمد لله بنشكر كل الناس، كانت أزمة وعدت على خير، قدر الله وما شاء فعل، ولازم نشكر كل الناس بصراحة اللي اتعاطفت معانا وساعدت على إتمام الموضوع وخروج عبد المنعم».

تصالح شدوى الحضري مع فرد الأمن

وأعلن المحامي أشرف عبد العزيز، تصالح عصام الحضري وأسرته مع فرد الأمن المتهم بالاعتداء على ابنته «شدوى»، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وكتب «عبد العزيز»: «لمن يهمه الأمر، كلف عصام الحضري وأسرته مكتب أشرف عبد العزيز المحامي باتخاذ إجراءات التنازل والتصالح صباح اليوم مع الشاب حارس الأمن؛ فيما يخض إتلاف سيارة ابنته شدوى».