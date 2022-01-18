وزير الري: «لازم يكون عندنا أحلام كبيرة لصالح الشعوب وتنميتها»

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اليوم، إن مصر ليست أقل من دول أخرى كثيرة لديها استثمارات في الدول الإفريقية، متابعا: «أنا معجب أوي بلبنان، في أي دولة إفريقية أروحها بلاقي فيها المطعم اللبناني، مدارس تركية ومدارس إيرانية، ومستشفيات تقيمها دول وتحقق أرباحا وليس فقط تقديم خدمات»، متسائلا: «ليه خايفين نروح ونستثمر هناك؟ فيه فرص وفيه أدوات كتير تشجع على ذلك».

ترحيب الأفارقة بالمصريين

وأضاف «عبد العاطي»، خلال حواره ببرنامج «زوم أفريقيا»، الذي يُعرض على قناة «سي بي سي»، أنه يشعر بسعادة بالغة عند زيارته لدول أفريقية، ويجد هناك مصريين يديرون فنادق؛ سواء في كينيا أو الكونغو أو السودان، مستطردا: «بشم ريحة المصريين هناك، بس مش عاوزين نكتفي فقط في قطاع الفندقة، لازم ندخل في مشروعات تانية ولو بمشروعات بسيطة برأس مال بسيط، خاصة أن دول أفريقيا بنلاقي فيها حب وترحيب للمصريين».

لازم نحلم أحلام كبيرة لصالح الشعوب

وعن التنمية مع الدول الأفريقية، قال وزير الموارد المائية والري: «لازم نحلم أحلام كبيرة لصالح الشعوب وتنميتها، وتقليل نسب الفقر، وعمل تنمية وتعاون واستقرار إقليمي، بنهدف لعمل مشروعات لها فوائد لكل الناس، واتفاقيات تعاون في مجال النقل النهري وتبادل السلع والخدمات في نقل الكهرباء، إن شاء الله نتمنى انتهاء مشروع تنمية دول حوض النيل والربط بينها، ده حلم لينا وليا شخصيا أتمنى يكمل».