حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 19-01-2022 مهنيا وعاطفيا

التسويف وتأجيل المواعيد، من أبرز عيوب مولود برج الميزان، فهو يميل للثرثرة والتحدث كثيرًا، وخاصة أنه يبحث عن المستمعين، كما أنه يتأثر مع من حولهم، فهو من الشخصيات المتقلبة، كما أنه يرفض الصراحة ويفضل الصمت بسبب الخوف من المواجهة، حتى أنه يبالغ في مجاملة الآخرين.

ولمواليد برج الميزان الذين يفضلون معرفة تأثير الفلك والأبراج على حياتهم اليومية، يرصد بوابة «الوطن» حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وفقا لتوقعات خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الميزان مهنيا

يمنحك البرج اليوم إحساسا بالسعادة، وتحتفل مع زملائك في العمر، فالقمر في منزل المشروعات يجعلك تنمي أعمالك، وتثبت نفسك أمام الرؤساء.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيا

وبحسب الأبراج، فمولود برج الميزان، يستطيع اليوم أن يصلح حياتك وعلاقتك من الشريك، رغم شعورك بالضغط والخلافات، وينصح الفلك بالاستفادة من الوقت الراهن.

مشاهير برج الميزان

وكثير من المشاهير الذين أثروا في العالم من مواليد برج الميزان، وعلى رأسهم رئيس مجلس الوزراء البريطانية مارغريت تاتشر، والفنانة كاثرين زيتتا جونز، والفنان مايكل دوغلاس، والفنان الفرنسي فاندام، والهضبة عمرو دياب، الكينج محمد منير.