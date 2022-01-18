حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 18-1-2022 مهنيا وعاطفيا

مواليد برج الميزان من الشخصيات الساحرة، القادرة على جذب الآخرين، بسبب طيب الآثر الذي يتركه في كل مكان يذهب إليه، كما أنه منظم ومرتب بشكل كبير، فهو يرفض الفوضى ويعتبرها مصدر للشرور.

ولمواليد برج الميزان، يستعرض بوابة «الوطن» حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وفق توقعات خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الميزان مهنيًا

مواليد برج الميزان عليهم التركيز عائليًا، خاصة وأن الأبراج تعمل لصالحك اليوم، تجعلك قادرا على اكتشاف أمور معلقة والوصول إلى قرار صائب

حظك اليوم برج الميزان عاطفيا

اليوم أنت تقوم بدور كبير لدعم المقربين، والأصدقاء، وتجعل على دعمهم في المقابل، بسبب تواجد القمر في منزلك الحادي عشر.

مشاهير برج الميزان

عدد كبير من المشاهير الذين أثروا الحياة العامة هم من مواليد برج الميزان، وعلى رأسهم الزعيم الهندي الراحل المهاتما غاندي، الذي عرف بزهده، والذي استطاع الارتقاء بالهند خلال فترة حكمه، والرئيس الأمريكي الراحل إيزنهور، الممثل مايكل دوجلاس